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«Мне никто не звонил»: Данила Козловский прокомментировал статью ВВС о цензуре в российском кино

25 января
2022 год

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25 января 2022
В ноябре прошлого года журналисты ВВС выпустили расследование о том, как индустрия российского кино выживает в условиях идеологического контроля. Авторы статьи перечислили актёров, потерявших работу из-за своих политических взглядов, а также назвали «проблемные» для широкого проката темы. Одной из них стала религия. Как пример журналисты упомянули сериал Данилы Козловского «Карамора», для которого, якобы, пришлось переписывать сценарий из-за недовольства православных активистов образом главных героев. Об этом журналистам поведал «один из продюсеров, знакомый с судьбой проекта», а вот Данила Козловский от комментариев, как заявлено в тексте статьи, отказался. В недавнем выпуске шоу на канале Галины Юзефович Козловский прокомментировал эту ситуацию и поделился своим мнением относительно царящей в атмосфере российского кинопроизводства цензуре.

«Мне никто не звонил»: Данила Козловский прокомментировал статью ВВС о цензуре в российском кино

«Я внимательно читал статью ВВС, и там упоминается моё имя. Мол, мне звонили, но не дозвонились. Мне никто не звонил из ВВС. Далее я поговорил с продюсерами, коллегами и моими друзьями, которые указаны в этой статье, и они сказали то же самое. Там приводят их слова, но они их не говорили», – сказал Козловский.

Однако невнимательное отношение журналистов к материалу не означает, что проблема, поставленная в тексте, выдуманная: «Но если говорить про цензуру, то, конечно, она есть. Я здесь ничего нового не скажу. Кто-то называет это ограничениями, кто-то говорит, что таково законодательство», – заявил режиссёр.

«Мне никто не звонил»: Данила Козловский прокомментировал статью ВВС о цензуре в российском кино


За годы работы Данила Козловский научился ставить себя на место цензоров и выбирать правильные углы подачи своего творчества: «Я вставляю в сценарий всё, что считаю нужным, а дальше начинаю с этим работать. Если нам отказывают, ну, значит, я не прав. У меня есть штат юристов, но это всё не в юридической плоскости. Где та граница – никто не понимает. Понятно, если у тебя люди крупным планом колются и нюхают, а ты в кино торжественно говоришь, как это всё круто и классно, то, наверно, это будет вызывать вопросы. Тему наркотиков можно художественно оправдать и реализовать со вкусом, чтобы вызвать меньше вопросов».

«Мне никто не звонил»: Данила Козловский прокомментировал статью ВВС о цензуре в российском кино

«Мне как режиссёру хочется иметь абсолютную свободу. Но потом я ставлю себя на место цензоров и начинаю задавать себе вопросы – зачем, какая у этого цель. Если раньше я к этому относился конфликтно, то сейчас, при всём неприятии, мне гораздо сложнее отвечать на эти вопросы. Я против любой цензуры, но дальше я ставлю себя на место других людей. И у них, безусловно, есть какая-то цель и задачи», – заключил Данила.

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«Мне никто не звонил»: Данила Козловский прокомментировал статью ВВС о цензуре в российском кино фотографии
«Мне никто не звонил»: Данила Козловский прокомментировал статью ВВС о цензуре в российском кино фотографии
«Мне никто не звонил»: Данила Козловский прокомментировал статью ВВС о цензуре в российском кино фотографии
«Мне никто не звонил»: Данила Козловский прокомментировал статью ВВС о цензуре в российском кино фотографии
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