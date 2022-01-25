«Я была фантастически несчастлива лет до 33»: Любовь Толкалина о преимуществах зрелости

«Мои подписчики в Инстаграме - это жительницы провинциальных городов, которые привыкли видеть моё лицо исключительно в эфире телеканала «Россия 1» и сериалах. Все очень блюдут мою праведность и всем очень обидно, если вдруг я не соответствую. А я вообще не соответствую.
Иногда бывают такие состояния природы, и ты видишь вдруг такую красоту, что нет никаких шансов остаться равнодушной. Есть такие состояния, когда ты просто кричишь: «Стоп! Стоп! Остановите машину!» Просто на ходу скидываешь с себя всю одежду и бежишь в поле и кричишь: «Просто снимай видео». У меня бывает так часто очень. Иногда бывает, что нет друзей рядом и приходится просить какого-нибудь совершенно случайного человека на улице, который не ожидает, что его ждёт».
«Для коррекции фотографий я пользуюсь приложением BeautyPlus, чтобы немножечко подвытянуть те места, которые надо подвытянуть. У тебя есть определенное видение своих пропорций, а тут вдруг камера как-то делает тебе либо ноги слишком короткими, либо талию какой-то недостаточно длинной. Бывает, конечно, что я подправляю. Вытягиваю себе шею или ноги».
«Я очень кайфую от своего возраста. Мне 43 года и, честно говоря, начиная лет с 37 я разнюхала, что же такое быть счастливым. Быть по-настоящему независимым от чужого мнения, своих страхов, от неприятия себя, от бесконечного желания себя изменить, видеть и мыслить по шаблонам, что-то где-то затирать. В 18 лет я была просто преступно несчастным созданием. Казалось бы - в самом соку! У меня было очень много романов во ВГИКе, у меня уже был роман с Егором, я была начинающей артисткой, всё у меня было прям ах. И я была фантастически несчастлива лет до 33. Поэтому я свой возраст ни на что не променяю. Я с таким удовольствием смотрю на молодых женщин, которые умеют наслаждаться своим возрастом, своей красотой. Которые здесь и сейчас принимают себя такими, какие они есть. Они не зависят от мужчин, от мужского внимания, от того, что диктует мода. Их очень мало, но я их знаю. Вот Лена Тронина такая».
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