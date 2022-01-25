СМИ: Найден внебрачный сын Александра Абдулова

Фотографию предполагаемого ребёнка Абдулова месяц назад обнаружила Виктория Ланская, с которой актёр якобы состоял в гражданском браке. Альбина Абдулова, вдова старшего брата актёра, передала Виктории пиджак Александра, во внутреннем кармане которого, по невероятной случайности, спряталась фотография 3-летнего ребёнка. А на обороте снимка надпись карандашом: «Саша, это твой сын. Оля».
фото: Виктория Ланская, предполагаемая гражданская жена Александра Абдулова
«Все эти годы фото лежало в кармане, мы ведь пиджак Александра и другие его вещи ни разу не стирали. Я знаю, что именно в этом белом пиджаке Саша играл роль в фильме «Гений», а это 90-е годы. Если предположить, что именно тогда он узнал о сыне, то сейчас этому мальчугану уже за 30. Мог ли Саша хранить это в тайне от нас, от самых родных? Да. Он при всей своей показной открытости был загадкой. Что до женщин, то да, они его любили. Родить ему сына мечтали тысячи, если не миллионы», – правдоподобно рассказывает Альбина Абдулова.
фото: Фото из кармана пиджака Александра Абдулова
На предложение журналистов «КП» внимательно приглядеться к своей родословной откликнулся 34-летний Александр Коваль родом из Казахстана. Несколько лет назад он переехал в Москву, чтобы попробовать себя в актёрском мастерстве. Мол, с детства чувствовал тягу к прекрасному. Об отце Александр Коваль ничего не знал вплоть до публикации материала, а на старой фотографии узнал себя в детстве. Хорошенько расспросив свою маму Ольгу Коваль, Александр выяснил, что он действительно потомок великого актёра.
фото: Александр Коваль
«Я сорвался с насиженного места и приехал в Москву, чтобы наконец-то заняться творчеством. До того, как в моей жизни появилось это фото и понимание, что Абдулов – это мой отец, я всё гадал, откуда эта тяга к сцене. В детстве любил пародировать, легко мог изобразить Жириновского или Ельцина. Участвовал в самодеятельности и три года танцевал в местной студии лезгинки. В Москве первым делом закончил театральную студию и сейчас снимаюсь в кино. Роли пока эпизодические, но это моё – нутром чую», – рассказал Александр Коваль.
фото: Александр Коваль
По словам его матери, с Александром Абдуловым она познакомилась в 1986 году на Украине. В Казахстане, на родине, 26-летняя Ольга работала швеёй, да так успешно, что девушку пригласили работать костюмером на Одесскую киностудию. Александр Абдулов приехал туда на съёмки картины «Десять негритят» и по совместительству закрутил недолгий роман с Ольгой. Через девять месяцев родился Александр-младший, а Ольга, в сильной обиде на Абдулова из-за его равнодушия к отцовству, решила скрыть всю правду от их общего чада.
«Мама рассказала, что не скрывала правду от отца. Ещё будучи беременной, она дала несколько телеграмм на Одесскую киностудию. Писала письма в театр, где работал отец. Его домашнего адреса и номера телефона у неё не было. Но она как могла пыталась выйти с ним на связь. В ответ была лишь тишина. Уже после того, как мне исполнилось два года, она отправила ему ещё одно письмо с моей фотографией. Этот снимок он сохранил, как теперь мы все знаем, но маме так и не написал, так и не позвонил. Мама до сих пор в шоке от того, что отец сохранил мое фото. Она была уверена, что он просто выбросил его в помойное ведро», – сказал Александр Коваль.
Коваль уже заявил о готовности сделать тест ДНК. Однако для этого Александру потребуется согласие единственной биологической дочери Александра Абдулова, 15-летней Евгении.
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