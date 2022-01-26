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Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году

26 января
2022 год

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26 января 2022
Предновогодний ажиотаж давно закончился, но не время расслабляться. Впереди нас ждёт целый год, наполненный зудящими размышлениями о подарках близким, друзьям и коллегам по работе. Чтобы не сойти с ума, Кино-Театр.Ру подготовил список полезных и умных подарков, способных угодить в сердце любого киномана – от подписок на стриминги до парфюма с запахом киноплёнки.

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Абонемент в кинотеатр

Для тех, кто не теряет веру в офлайн-просмотры в эпоху ковида, кинотеатры представили сертификаты и абонементы. Обновлённый кинотеатр «Художественный» предлагает подарочные карты номиналом 3, 5 и 10 тысяч рублей, которыми можно оплатить не только поход в кино, но и открытки, значки, шопперы и другой мерч, продающийся в кинотеатре. Воспользоваться картой можно неограниченное количество раз, пока на ней не закончатся денежные средства или не истечёт срок действия.

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Сертификаты кинотеатра «Художественный»

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Мерч кинотеатра «Художественный»

На сайте объединённой киносети «Формула кино / Синема Парк» можно приобрести подарочные карты номиналом от 500 рублей до 5 тысяч, и даже выбрать для них дизайн. К покупке доступны онлайн и офлайн карты, действующие год с момента активации: в обмен на них счастливый обладатель сможет получить билеты, еду и напитки в любом кинотеатре сети.

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Дизайн подарочных карт объединённой киносети «Формула кино / Синема Парк»

В сети кинотеатров «КАРО» диапазон цен на подарочные сертификаты варьируется от 300 рублей до 5 тысяч. К покупке доступны разные категории сертификатов: например, можно купить карту для просмотров фильмов исключительно фестивальной программы, а также для посещений специальных показов в рамках проекта «КАРО.Арт».

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Кадр из фильма «500 дней лета»

Для тех, кто ценит свободу передвижений и не хочет ограничивать себя одной сетью кинотеатров, в начале декабря «Киноголик» создал первую в стране систему абонементов в кино. Через сервис можно купить билеты на 2D-сеансы в «Синема парке», «Формуле кино», «Киномаксе», «5 звездах», «Люксоре», «Москино» и других кинотеатрах, однако, ходить в кино по абонементу можно не больше одного раза в день. Стоимость для Москвы – 1190 рублей в месяц, для Петербурга – 990 рублей. Скачать приложение «Киноголик» можно в App Store и Google Play.

Подписка на стриминг

Альтернативой абонементу в кинотеатр станет подписка на любой из удобных стримингов. Онлайн-кинотеатр «Окко» предлагает три варианта подписки: «Оптимум »(за 990 рублей на 3 месяца или 3290 рублей на 12 месяцев), «Премиум» (2190 или 6990 рублей) и «Спорт» (649 и 6490 рублей). Разница между подписками – в количестве доступных к просмотру фильмов, сериалов и спортивных онлайн-трансляций. Вместе с сертификатом можно отправить текстовое поздравление, а дизайн карты выбрать на свой вкус.

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Дизайн подарочного сертификата онлайн-кинотеатра «Окко»

На сервисе «Амедиатека» к просмотру доступны новинки ведущих мировых сервисов – HBO, HBO Max, Showtime, CBS и других. Так, например, подписчикам открыт доступ к сериалам «И просто так», «Игра престолов», «Декстер», «Эйфория», а также реюниону «Гарри Поттера» и сериала «Друзья». Приобрести промокод можно на сайте сервиса (предварительно пройдя регистрацию) и в магазине на Ozon. В подарок можно отправить подписку на месяц или купить сериал для домашней коллекции.

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Приобрести подарочный сертификат Netflix в России пока не получится, но купить подписку в подарок можно через Amazon. Стоимость варьируется от 25 до 100 долларов, а открытка с выбранным дизайном молниеносно придёт на почту.

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Подарочный сертификат Netflix

В онлайн-кинотеатре ivi доступны более 100 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, а также есть возможность просмотра одновременно на 5 устройствах. Для оформления подписки необходимо выбрать дизайн, срок действия абонемента, написать поздравление и оплатить подарок. Красивый конверт с подарочным сертификатом придёт на электронную почту получателя.

Проектор

Отличным дополнением к подписке на стриминг станет домашний проектор. В сравнении с самым большим телеэкраном проектор выигрывает по длине диагонали изображения, поэтому просмотр фильмов и сериалов доставит ещё больше удовольствия. К тому же, уставшие от компьютера глаза наконец отдохнут вместе с вами. Главное, на что стоит обратить внимание при выборе проектора – яркость изображения, расстояние до экрана, разрешение и мощность. Чем ярче в комнате, тем больше должна быть мощность у девайса. Для просмотра в темноте достаточно 700-1000 люмен, а для освещённой комнаты – 2000. У большинства известных брендов – BenQ, Acer, Epson – на сайтах есть проекционный калькулятор, с помощью которого можно указать расстояние от проектора до экрана и выбрать подходящую модель. Стоимость проекторов Xiaomi Wanbo T2 Max Smart Projector и E500H не превышает 16 тысяч рублей, а портативный проектор Xiaomi Mi Smart Compact Projector хоть и стоит ощутимо дороже, зато работает с голосовым ассистентом Google и имеет встроенный динамик для воспроизведения звука.

Книги

В 2022 году книга – всё ещё отличный подарок. Если предпочтения другого скрыты от вас непроницаемым облаком неизвестности, то стоит обратить внимание на новинки от независимого книжного магазина «Фаланстер». В разделе «Кино и фотография» можно увидеть издания только что вышедшие из печати, а потому вероятность того, что два одинаковых экземпляра будут пылиться на полке, сводится к нулю. Знатокам своего оппонента в этой нелёгкой праздничной битве стоит подготовиться более основательно: так, вооружившись изданиями книг про любимые фильмы и дорогих сердцу режиссёров, вы точно сразите наповал любого киномана. Выбрать подходящий снаряд можно на полках независимого книжного магазина «Подписные издания».

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Новинки книжного магазина «Фаланстер»

Журналы

Не отходя далеко от книжных новинок, обратим внимание на лежащие по соседству журналы. Свежий выпуск «Сеанса» и «Искусства кино» или архивный номер «Киноведческих записок» станет отличным дополнением к любому из выбранных вами подарков.

Парфюм

Построенные на запахах ассоциации работают невидимым бойцом. Первые впечатления от входа в кинотеатр или кинозал можно легко воскресить в памяти с помощью парфюмов с ароматом попкорна и запахом киноплёнки. Для тех, кто не прочь заглянуть в современный театр, «Мастерская Брусникина» подготовила авторскую коллекцию одеколонов – каждый парфюм отыгрывает впечатления от спектаклей «Норма», «Зарница», «Несчастливая Москва» и «Человек из Подольска Серёжа очень тупой». А для рьяных фанатов фильмов «Вход в пустоту», «Лобстер», «Маргаритки» и многих других бренд Moth and Rabbit представил именные парфюмы, подходящие как женщинам, так и мужчинам.

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Одеколон «Попкорн» от бренда «Библиотека ароматов»

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Парфюм «Вход в пустоту» от бренда Moth and Rabbit

Постеры

Эффектным подарком станет яркий постер любимого фильма или сериала. В коллекции представлены постеры как к новинкам кинопроката, так и к фильмам давних лет.

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Постер к фильму «На игле» Дэнни Бойла

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Постер к фильму «Ночь на Земле» Джима Джармуша

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Постер к фильму «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Постер к фильму «Французский вестник» Уэса Андерсона

Кино, вино и домино: Что дарить киноманам в 2022 году
фото: Постер к фильму «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара
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