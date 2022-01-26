Сын Майкла Мэдсена покончил с собой

26-летний Хадсон Ли Мэдсен, сын Майкла Мэдсена и крестник Квентина Тарантино, скончался от огнестрельного ранения в голову. Как предполагают судмедэксперты, он совершил самоубийство.
«Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения в голову. Мы подозреваем самоубийство. Оно произошло на острове Оаху», – сказал пресс-секретарь управления судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.
фото: Хадсон Ли Мэдсен с супругой
Как сообщает издание The Blast, последние годы Хадсон жил на Гавайях вместе со своей женой Карли. Туда уже отправилась его мама, актриса ДеАнна Морган, чтобы организовать похороны: «Мы убиты горем и переполнены болью в связи с потерей Хадсона. Его свет будут помнить все, кто знал и любил его. Мы просим оставить нас в покое на это время. Спасибо», – говорится в обращении родственников.
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