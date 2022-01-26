Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс

25 января в московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера семейной драмы Уберто Пазолини«Один на один» с Джеймсом Нортоном в роли умирающего от рака отца-одиночки, который пытается найти своему четырёхлетнему сыну хорошую приёмную семью. К слову, 10 лет назад эту непростую тему исследовали Павел Руминов и Мария Шалаева в фильме «Я буду рядом». Нортон лично представил картину российским зрителям и объяснил, что им предстоит увидеть: «Нам хотелось избежать стереотипов при создании фильмов о больных раком. На самом деле это – фильм о любви между сыном и отцом. Надеюсь, что это – то кино, после которого вам сразу захочется позвонить своим близким и сказать, как сильно вы их любите».
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