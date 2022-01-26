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Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс

26 января
2022 год

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26 января 2022
25 января в московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера семейной драмы Уберто Пазолини «Один на один» с Джеймсом Нортоном в роли умирающего от рака отца-одиночки, который пытается найти своему четырёхлетнему сыну хорошую приёмную семью. К слову, 10 лет назад эту непростую тему исследовали Павел Руминов и Мария Шалаева в фильме «Я буду рядом». Нортон лично представил картину российским зрителям и объяснил, что им предстоит увидеть: «Нам хотелось избежать стереотипов при создании фильмов о больных раком. На самом деле это – фильм о любви между сыном и отцом. Надеюсь, что это – то кино, после которого вам сразу захочется позвонить своим близким и сказать, как сильно вы их любите».

Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс
фото: Джеймс Нортон

Среди гостей премьеры были замечены Агата Муцениеце, Имоджен Путс, Варвара Шмыкова, Юлия Топольницкая, Маргарита Аброськина и другие.

Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов

Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс
фото: Агата Муцениеце

Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс
фото: Имоджен Путс

Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс
фото: Ида Галич

Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс
фото: Ян Гэ

Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс
фото: Юлия Топольницкая

Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс
фото: Маргарита Аброськина



«Один на один» в прокате с 27 января 2022 года.
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Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс фотографии
Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс фотографии
Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс фотографии
Позвоните родителям: Агата Муцениеце, Джеймс Нортон и Имоджен Путс фотографии
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