Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
100 российских фильмов 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Для меня ты нерукопожатен»: Олег Меньшиков ответил на обвинения Олега Долина в краже спектакля

27 января
2022 год

Лайфстайл >>
27 января 2022

Очередной скандал сотрясает стены Театра им. Ермоловой. Режиссёр и актёр Олег Долин в открытом письме, опубликованном в Фейсбуке, обвинил худрука театра Олега Меньшикова в краже спектакля «Двенадцатая ночь» и удержании гонорара за полугодовую работу. По словам Долина, за неделю до премьеры спектакля, которая намечена на начало февраля, Меньшиков отстранил его от работы, уведомив о своём решении по смс. Причину отстранения Долин так и не понял и считает произошедшее «рейдерским захватом»: его обманом вынудили расторгнуть старый договор, чтобы «подписать новый», ему не заплатили гонорар за полгода работы над спектаклем, и избавились от него незадолго до премьеры, когда спектакль, в котором помимо самого Меньшикова задействованы Саша Бортич, Александр Петров, Антон Лапенко и Стася Милославская, был готов. По мнению Долина, у Меньшикова не было времени на то, чтобы внести существенные изменения в постановку за оставшееся до премьеры время. В связи с чем режиссёр сделал вывод, что Меньшиков просто «украл» у него готовый спектакль, не заплатив.

«Для меня ты нерукопожатен»: Олег Меньшиков ответил на обвинения Олега Долина в краже спектакля
фото: Олег Долин

В ответ на это обвинение Олег Меньшиков оперативно выпустил артистичное видео-обращение к Долину, составленное по принципу «лучшая защита - нападение». Не ответив толком ни на один вопрос Долина, Меньшиков буквально заявил, что он плохой режиссёр и низкий человек, его спектакль нельзя показывать зрителю, а пара предыдущих творческих неудач должна навести его на мысли о своей профпригодности. Впрочем, все эти некомплиментарные качества Долина не помешали Меньшикову нанять его полгода назад в качестве режиссёра и вместе с топовыми артистам театра полгода работать над спектаклем под его руководством до самого последнего момента. А потом оставить спектакль, который он называет негодным для показа, в расписании премьер и ждать, когда зритель придёт его посмотреть.

«Для меня ты нерукопожатен»: Олег Меньшиков ответил на обвинения Олега Долина в краже спектакля
фото: Олег Меньшиков

«Олег, прочитав твоё открытое письмо, я лишний раз убедился, что человеку всё-таки полезно почаще быть закрытым. Теперь по сути: ты обвиняешь театр в неправомерных финансовых действиях. Напоминаю тебе, что расторжение договора театра с тобой было основано на соглашении сторон. И документ этот при желании можно увидеть. Более того, тебе было предложено найти компромисс в решении этого финансового вопроса. Но ты, по словам твоего агента, отказался. Дальше: тебе также предложено было найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля, никто не умалял, никогда не ставил под сомнение твоё участие в создании этого спектакля. Но ты и от этого отказался.
Ну а теперь самое интересное. Скажи мне, какому художественному руководителю какого театра придёт в голову идея отменить спектакль на два месяца вперёд? Спектакль, в котором заняты: Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков - ведущие артисты театра им. Ермоловой. Что я такое должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение? Прекрасно понимая, что театр терпит убытки где-то в 32 миллиона рублей. А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю. Может быть, самое время подумать, почему закончились ничем твои работы в театре имени Пушкина, в Молодёжном театре, теперь вот в театре Ермоловой? Может быть, поискать причины в себе самом? Может быть как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, пора уже в консерватории что-то поменять?

«Для меня ты нерукопожатен»: Олег Меньшиков ответил на обвинения Олега Долина в краже спектакля
фото: Актёрский состав спектакля

Дальше: ты обвинил театр, то есть меня, в краже твоего спектакля. Поверь, если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-нибудь поталантливее. Мы сейчас просто спасаем ситуацию. В которую ты поставил театр. Мы пытаемся сыграть всё-таки премьеры в феврале. Мы ещё всё-таки не решили: 31 января вот здесь, на этой сцене той компанией, которая сейчас работает над спектаклем, будет принято решение - идём ли мы на выпуск или нет. Ты там беспокоился о студентах, кстати. Ты не нервничай. Знаешь, я тебе скажу: два 20-минутных отрывка за 4 года педагогической деятельности - это не самый большой вклад в театральную педагогику.
И последнее: упоминание про мой отпуск и про скандалы, будоражащие театр, которые должны были тебя заставить задуматься - это низость. Вот это человеческая подлость. Я убежден и знаю, мы все это знаем - любой художник имеет право на провал, на успех, на ошибку, на победу и поражение. Но любой художник в любой ситуации должен сохранять человеческое и профессиональное достоинство. У тебя, как выяснилось, нет ни того, ни другого. Я не собираюсь вступать с тобой в диалог. Это мой последний разговор с тобой. Для меня ты нерукопожатен. Конец связи».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Абсолютно бандитский захват»: Олег Долин обвинил Олега Меньшикова в краже спектакля
Поиск по меткам
деньгиконфликтсоцсети
персоны
Александра БортичОлег ДолинАнтон ЛапенкоОлег МеньшиковСтася МилославскаяАлександр Петров (IV)
театры
Театр имени Ермоловой

фотографии >>
«Для меня ты нерукопожатен»: Олег Меньшиков ответил на обвинения Олега Долина в краже спектакля фотографии
«Для меня ты нерукопожатен»: Олег Меньшиков ответил на обвинения Олега Долина в краже спектакля фотографии
«Для меня ты нерукопожатен»: Олег Меньшиков ответил на обвинения Олега Долина в краже спектакля фотографии
«Для меня ты нерукопожатен»: Олег Меньшиков ответил на обвинения Олега Долина в краже спектакля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Брестская крепость»

День рождения >>

Ксения Баринова
Михаил Барышников
Александр Бордуков
Виктор Косых
Василий Лыкшин
Александр Миронов (II)
Анастасия Пронина
Диана Шпак
Герман Юшко
Алан Камминг
Розамунд Пайк
Донна Рид
Мими Роджерс
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
Вилли Фрич
все родившиеся 27 января >>

Афиша кино >>

Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали
драма, комедия
Россия, 2021
Чемпион из Освенцима
драма
Польша, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Спасти планету
фильм о животных
Великобритания, США, 2020
Исправь меня, если сможешь
драма, комедия
Австрия, Италия, 2020
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
Обходные пути
драма
Нидерланды, Россия, 2021
Я — Златан
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Швеция, Дания, Нидерланды, 2021
Вальдо
боевик, детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Любовь как бестселлер
комедия, мелодрама
Великобритания, Мексика, 2021
Мария. Спасти Москву
военный фильм, драма
Россия, 2021
Мы — монстры! 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Германия, Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен