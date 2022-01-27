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Александр Петров поддержал Олега Меньшикова в конфликте с Олегом Долиным

27 января
2022 год

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27 января 2022
26 января на просторах рунета был разыгран в двух действиях конфликт режиссёра Олега Долина и худрука Театра им. Ермоловой Олега Меньшикова. Долин обвинил Меньшикова в краже спектакля «Двенадцатая ночь», премьера которого намечена на начало февраля 2022 года. По словам режиссёра, худрук, играющий одну из ролей в пьесе, обманом вынудил его подписать расторжение договора, не заплатил ему гонорар за полугодовую работу и отстранил от работы над спектаклем за неделю до премьеры.
В ответ на эти обвинения Олег Меньшиков записал видео-обращение, в котором заявил, что спектакль Долина нельзя показывать зрителю, а самому Долину пора поразмыслить над причинами, по которым его преследуют творческие неудачи.

Александр Петров поддержал Олега Меньшикова в конфликте с Олегом Долиным
фото: Олег Долин

Известно, что к репетициям спектакля Долин приступил ещё в июле 2021 года. Первоначально премьера была намечена на ноябрь 2021 года. По слухам, уже тогда Меньшиков был недоволен спектаклем Долина и сообщил ему об этом - видимо, речь о тех самых «дискуссиях и разногласиях», которые упоминает Долин в своём обвинительном письме. После чего было принято решение о переносе премьеры на февраль.

Задействованный в спектакле актёр Александр Петров публично поддержал Меньшикова в конфликте с Долиным, подтвердив слова худрука о качестве спектакля.

Александр Петров поддержал Олега Меньшикова в конфликте с Олегом Долиным
фото: Александр Петров и Олег Меньшиков

«Я бы хотел поддержать театр им. Ермоловой и художественного руководителя Олега Евгеньевича Меньшикова.
Открытое письмо Олега Долина можно прочитать в фейсбуке.
Олег Евгеньевич ответил прямо, честно, по делу. Полностью поддерживаю О. Е. Меньшикова. Добавить нечего. Кроме простых вещей, понятных вещей. Я не люблю всех этих открытых писем. Я считаю, что если у тебя есть к человеку вопрос/претензия - лучше всего сказать это в глаза. Это миф, что Олег Евгеньевич недоступен и с ним нельзя было поговорить. Уверен: можно. Но если работа не удалась, так бывает, то в первую очередь нужно признать свою ошибку, а к работе (я репетировал, я внутри постановки) очень много вопросов. И сейчас мы всем театром пытаемся спасти ситуацию! Спасти, мягко говоря, неудачную работу. Так бывает. Не получилось. Это творческий процесс. Но зачем все эти открытые письма. Детский сад. Всем мира, добра и мужественности! Я с театром и с Меньшиковым почти 10 лет. И всегда театр им. Ермоловой был честным, искренним, настоящим, как и худрук Меньшиков, как и все артисты и сотрудники театра. Всем добра!»
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Александр Петров поддержал Олега Меньшикова в конфликте с Олегом Долиным фотографии
Александр Петров поддержал Олега Меньшикова в конфликте с Олегом Долиным фотографии
Александр Петров поддержал Олега Меньшикова в конфликте с Олегом Долиным фотографии
Александр Петров поддержал Олега Меньшикова в конфликте с Олегом Долиным фотографии
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