Питер Динклэйдж раскритиковал ремейк «Белоснежки и семи гномов» за стереотипное изображение людей с дварфизмом

Питер Динклэйдж, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Сирано», раскритиковал Disney за стереотипное изображение людей с дварфизмом (карликовостью) в фильме «Белоснежка и семь гномов», над которым сейчас работает студия. Актёр заявил, что Disney придерживается двойных стандартов: при всём внимании к расовому разнообразию в актёрском составе, студия продолжает воспроизводить стереотип в изображении карликов. Такой подход Питер назвал «односторонне прогрессивным», а сказку – «старомодной».
фото: Питер Динклэйдж с женой Эрикой Шмидт
«Я был немного ошеломлён тем, что студия гордится своим выбором латиноамериканской актрисы на роль Белоснежки. Но вы же всё ещё рассказываете историю о Белоснежке и семи гномах. Сделайте шаг назад и посмотрите на то, что вы делаете. Вы прогрессивны в одном направлении. Вы всё ещё рассказываете эту чёртову историю о семи гномах, живущих в пещере. Какого чёрта?», – заявил Питер в подкасте у Марка Марони. У актёра диагностирована ахондроплазия (заболевание, ведущее к карликовости), и он активно борется против стереотипов в изображении людей с дварфизмом.
В Disney на критику Питера быстро ответили: «Чтобы избежать стереотипов, которые есть в оригинальной версии, мы используем другой подход в изображении этих персонажей и консультируемся с представителями сообщества людей с дварфизмом», – говорится в заявлении представителя студии.
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