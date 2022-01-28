Олег Меньшиков отменил премьеру «Двенадцатой ночи» после скандала с Олегом Долиным

«Сегодня все участники спектакля «Двенадцатая ночь, или всё что угодно» приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить премьеру.
Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернётся шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством. Грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых, разбирательств на тему «кто прав, кто виноват». Мы продолжаем верить, что театр должен дарить радость, а не быть причиной подобного рода дискуссий.
Мы надеемся, что наша потрясающая актёрская компания сохранится и вместе мы придумаем новые интересные проекты, но артисты — живые люди. И, конечно, на их существование на сцене серьёзно влияет то, что происходит вокруг.
И самое главное: художники могут выяснять отношения, журналисты — принимать чью-то сторону, а в результате страдают зрители. Мы искренне благодарим всех, кто нас поддерживает, кто сохранил билеты и столько месяцев ждал этого праздника. Нам очень жаль, что праздник не состоится. Мы верим в новые встречи с вами и всегда ждём в зрительном зале.
Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал».
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