Шон Пенн раскритиковал «феминизированных» мужчин

В недавнем интервью The IndependentШон Пенн вновь выразил обеспокоенность относительно современного гендерного порядка. Актёр заявил, что современные мужчины «стали довольно феминизированными».
фото: Шон Пенн с дочерью Дилан
«Мужчины, на мой взгляд, стали довольно феминизированными. Я знаю очень сильных женщин, которые не воспринимают мужественность как признак угнетения. Я думаю, есть гены трусости, которые заставляют людей отказываться от джинсов и надевать юбки», – сказал Пенн.
Вместе с актёром на интервью была его дочь Дилан. Как передаёт The Independent, после слов Шона она замолчала и начала «смотреть в никуда». Это не первый раз, когда актёр критикует современную повестку. В недавнем интервью Шон отметил, что для того, чтобы стать справедливым по отношению к женщинам, необязательно в них превращаться.
обсуждение >>