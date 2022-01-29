Шон Пенн раскритиковал «феминизированных» мужчин

анонс

Золотой Орел - 2022: Филипп Янковский, Паулина Андреева и Сергей Шакуров

Закрыл тему в одностороннем порядке

Олег Меньшиков отменил премьеру «Двенадцатой ночи» после скандала с Олегом Долиным

Календарное кино: Полина Максимова, Павел Прилучный и Нино Нинидзе

28 января

СМИ: Маколей Калкин женится на актрисе Бренде Сонг

В апреле прошлого года у пары родился сын