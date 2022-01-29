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Шон Пенн раскритиковал «феминизированных» мужчин

29 января
2022 год

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29 января 2022

В недавнем интервью The Independent Шон Пенн вновь выразил обеспокоенность относительно современного гендерного порядка. Актёр заявил, что современные мужчины «стали довольно феминизированными».

Шон Пенн раскритиковал «феминизированных» мужчин
фото: Шон Пенн с дочерью Дилан

«Мужчины, на мой взгляд, стали довольно феминизированными. Я знаю очень сильных женщин, которые не воспринимают мужественность как признак угнетения. Я думаю, есть гены трусости, которые заставляют людей отказываться от джинсов и надевать юбки», – сказал Пенн.

Вместе с актёром на интервью была его дочь Дилан. Как передаёт The Independent, после слов Шона она замолчала и начала «смотреть в никуда». Это не первый раз, когда актёр критикует современную повестку. В недавнем интервью Шон отметил, что для того, чтобы стать справедливым по отношению к женщинам, необязательно в них превращаться.
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Шон Пенн раскритиковал «феминизированных» мужчин фотографии
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