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Жора Крыжовников и Юлия Александрова расстались

29 января
2022 год

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29 января 2022
Ещё два года назад светские Телеграм-каналы заподозрили неладное в отношениях Юлии Александровой и Жоры Крыжовникова, а прошлой осенью появление режиссёра на «Кинотавре» в компании Ольги Долматовской только подогрело слухи о разводе. Однако всё это время Александрова и Крыжовников свои отношения не комментировали. И только вчера Юлия сообщила в своём Инстаграме, что с Жорой они развелись почти год назад.

Жора Крыжовников и Юлия Александрова расстались

«Это нужно сказать. Потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому, что мы не самые плохие люди и много сделали друг для друга. Споров не имеем. Не грустите. Для кого-то это будет новостью, кто-то об этом знает давно. Но, тем не менее, всем - мира! добра! и здоровья! P.S. Не зовите нас вместе на передачи и интервью», – написала актриса. Александрова и Крыжовников познакомились ещё в студенческие годы, поженились в 2009-м, а уже через год у них родилась дочь Вера.

Жора Крыжовников и Юлия Александрова расстались
фото: Юлия Александрова с дочерью Верой
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№ 1
Юрген Юрген (Москва)   29.01.2022 - 22:52
Ура! И он теперь не будет снимать ее в своих фильмах? Ее теперь, наверное большие никто не будет снимать. Жора -то большой шышкой стал, многие вопросы решает, и этот тоже решит Невозможно рад, так... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Жора Крыжовников и Юлия Александрова расстались фотографии
Жора Крыжовников и Юлия Александрова расстались фотографии
Жора Крыжовников и Юлия Александрова расстались фотографии
Жора Крыжовников и Юлия Александрова расстались фотографии
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