Жора Крыжовников и Юлия Александрова расстались

Ещё два года назад светские Телеграм-каналы заподозрили неладное в отношениях Юлии Александровой и Жоры Крыжовникова, а прошлой осенью появление режиссёра на «Кинотавре» в компании Ольги Долматовской только подогрело слухи о разводе. Однако всё это время Александрова и Крыжовников свои отношения не комментировали. И только вчера Юлия сообщила в своём Инстаграме, что с Жорой они развелись почти год назад.
«Это нужно сказать. Потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому, что мы не самые плохие люди и много сделали друг для друга. Споров не имеем. Не грустите. Для кого-то это будет новостью, кто-то об этом знает давно. Но, тем не менее, всем - мира! добра! и здоровья! P.S. Не зовите нас вместе на передачи и интервью», – написала актриса. Александрова и Крыжовников познакомились ещё в студенческие годы, поженились в 2009-м, а уже через год у них родилась дочь Вера.
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