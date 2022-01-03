Холли Берри поставила над подписчиками и прессой эксперимент

55-летняя Холли Берри
ввела в заблуждение поклонников со всего мира. Актриса опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте
фото со своим возлюбленным - музыкантом Ваном Хантом
, сделанное на Бали.
«Что ж… Теперь официально!»
, - подписала снимок Холли.
Все подумали, что снимок сделан во время церемонии бракосочетания. Звёздные друзья пары и поклонники тут же начали поздравлять Берри и Ханта. А пресса писать новость о том, что актриса снова вышла замуж. Однако эта двусмысленная фотография оказалась шутливой затравкой. Многие подписчики Холли просто не обратили внимание на то, что в карусели есть ещё фото, и не стали её листать. Иначе бы они узнали, что пост был об официальном наступлении 2022 года. Приняв сотни поздравлений, актриса опровергла слух о свадьбе в следующем посте
.
«Мы просто немного повеселились в новогоднюю ночь! Люди, определенно, не листают карусель так часто, как мы думали. Но спасибо вам за добрые пожелания, они это действительно тронули наши сердца! Теперь это ОФИЦИАЛЬНО, интернет больше не непобедим»
, - написала актриса.
Возлюбленных явно позабавила эта ситуация. Ван Хант даже опубликовал нелепое фото в своём профиле с такой подписью: «Это я после того, как узнал, что на самом деле я не женат на Холли Берри».
Слухи о романе
Холли Берри с Ваном Хантом появились в 2020 году. Осенью того же года актриса рассекретила свой роман с музыкантом. С тех пор возлюбленные не расстаются и регулярно делятся подробностями своей жизни в Инстаграме.
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