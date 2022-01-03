26-летний Павел Табаков впервые показал свою дочь

«С Новым годом, мой маленький человек!», - написал актёр.
О том, что у Павла есть дочь, стало известно в июне прошлого года. Тогда малышке исполнился почти год. Оказалось, что в августе 2020-го у актёра и его бывшей девушки Софьи Синицыной родилась дочь. В одном из интервью Табаков-младший рассказал, что они с Софьей не живут вместе, но он не упускает ни одной возможности видеться с дочерью.
фото: Павел Табаков и Софья Синицына
«У меня нормальная роль папы. С дочкой вижусь достаточно часто. Я человек, который хочет, чтобы к нему хорошо относились. При этом понимаю, что ко всем надо относиться хорошо и честно. Обманывать людей в делах любовных — это низко», – заявил Павел Табаков.
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