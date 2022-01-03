«Я понимаю, откуда это всё берётся»: Алек Болдуин поблагодарил своих недоброжелателей

Актёр Алек Болдуин
поделился своими переживаниями о недавней трагедии, произошедшей на съемках фильма «Rust». В октябре 2021 года револьвер, который держал 63-летний Болдуин во время репетиции сцены, случайно выстрелил, застрелив
оператора Галину Хатчинс
и серьёзно ранив режиссёра Джоэла Соусу
. За прошедшие месяцы Болдуин, раздавленный этой трагедией, вынужден был отбиваться от преследующих его папарацци и читать и выслушивать в свой адрес бред незнакомых ему сумасшедших, которым казалось, будто они точно знают, что именно произошло в тот день на съёмочной площадке. Однако гораздо больше в адрес актёра прозвучало слов поддержки со стороны его поклонников. Которым он посвятил 12-минутное видео, опубликованное в Инстаграме
. Актёр рассказал о нескольких нетривиальных случаях оказанной ему поддержки и заявил, что в 2022 году попытается сделать всё, чтобы не дать негативу хоть как-то влиять на себя.
«Людей, которые были добры, внимательны и щедры духом по отношению ко мне, было гораздо больше, чем тех, для кого смерть Галины Хатчинс была поводом выплеснуть злость. Я не боюсь произнести этого, не прячу за эвфемизмами — человек умер очень трагически. И я увидел столько добра от людей. Невероятно»
, — сказал Алек.
Болдуин признался, что неумышленное убийство Хатчинс – это худшее, что случилось с ним в жизни. Он надеется, что следствию удастся найти истинных виновников произошедшего. «Никто не хочет правды больше, чем я»
, — заявил актёр.
Он также добавил, что в последнее время получал звонки от большого количества людей, увлекающихся различными духовными поисками, и получал огромную поддержку от этих бесед. «Один из них, не буду говорить его имя, сказал мне: «Я никогда не встречал плохих людей. Я встречал людей, которые были в разной степени травмированы и они страдают от своей боли, передавая её другим людям». И я буду стараться держать это в уме и пытаться не впускать негатив в свою жизнь. Справляться с этим лучше...И я постараюсь перестать расценивать всё по принципу "плохое-хорошее", говорить о ком-то, что он плохой[...] Ещё раз хочу поблагодарить тех, кто поддержал меня онлайн. И тех, кто высказывался в другом ключе. Я понимаю, откуда это всё берётся. Мы живём в жестоком мире, многие люди побиты судьбой и хотят, чтобы другие люди почувствовали то же, что чувствуют они»
.
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