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Скрытые таланты: Джонни Депп выставит на продажу свои NFT-картины

30 января
2022 год

Лайфстайл >>
30 января 2022
Джонни Депп выставит на продажу 11 111 собственных картин в виде NFT – невзаимозаменяемых токенов, позволяющих покупателям приобрести право собственности на цифровой товар. Среди живописных работ Деппа будут представлены портреты его друзей и людей, которые его вдохновляют. Об этом говорится на сайте проекта Never Fear Truth.

Скрытые таланты: Джонни Депп выставит на продажу свои NFT-картины

Депп рассказал, что искусство присутствовало в его жизни ещё до того, как он стал актёром. Однако все эти годы он «ограничивал себя» и никому не показывал свои работы: Депп не хотел, чтобы его картины имели успех только потому, что он нравится людям как актёр. Но сейчас, по его мнению, настало «подходящее время, чтобы преодолеть свой страх и показать их».

«Я всегда через искусство выражал свои чувства и размышлял о тех, кто для меня важнее всего, — о моей семье, друзьях и людях, которыми я восхищаюсь. Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы преодолеть свой страх и показать их. Я назвал мой проект «Никогда не бойся правды», так как этот посыл всегда был важен для меня. А в последние годы стал ещё более значимым», – сказал актёр, намекнув на скандал с бывшей супругой Эмбер Хёрд, которая обвинила его в домашнем насилии.



Желающие смогут приобрести цифровые копии портретов Тима Бёртона, Элизабет Тейлор, Хита Леджера, Марлона Брандо, Хантера Томпсона, самого Деппа и его дочери Лили-Роуз, а также покойного пса актёра Му и выдуманного персонажа Баннимена, которого придумал сын Деппа в пять лет.

Скрытые таланты: Джонни Депп выставит на продажу свои NFT-картины

Все покупатели цифровых картин получат доступ к закрытому сообществу Джонни на платформе Discord, где смогут вместе с ним работать над творческими проектами. Актёр также отметил, что часть вырученных средств он планирует перечислить в благотворительные фонды. Среди них – Детская больница Лос-Анджелеса, Детская больница Грэйт Ормонд Стрит (Лондон), Фонд Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом и Фонд Гонзо, созданный в память о Хантере Томпсоне.
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Скрытые таланты: Джонни Депп выставит на продажу свои NFT-картины фотографии
Скрытые таланты: Джонни Депп выставит на продажу свои NFT-картины фотографии
Скрытые таланты: Джонни Депп выставит на продажу свои NFT-картины фотографии
Скрытые таланты: Джонни Депп выставит на продажу свои NFT-картины фотографии
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