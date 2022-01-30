Скрытые таланты: Джонни Депп выставит на продажу свои NFT-картины

Джонни Депп выставит на продажу 11 111 собственных картин в виде NFT – невзаимозаменяемых токенов, позволяющих покупателям приобрести право собственности на цифровой товар. Среди живописных работ Деппа будут представлены портреты его друзей и людей, которые его вдохновляют. Об этом говорится на сайте проекта Never Fear Truth.
Депп рассказал, что искусство присутствовало в его жизни ещё до того, как он стал актёром. Однако все эти годы он «ограничивал себя» и никому не показывал свои работы: Депп не хотел, чтобы его картины имели успех только потому, что он нравится людям как актёр. Но сейчас, по его мнению, настало «подходящее время, чтобы преодолеть свой страх и показать их».
«Я всегда через искусство выражал свои чувства и размышлял о тех, кто для меня важнее всего, — о моей семье, друзьях и людях, которыми я восхищаюсь. Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы преодолеть свой страх и показать их. Я назвал мой проект «Никогда не бойся правды», так как этот посыл всегда был важен для меня. А в последние годы стал ещё более значимым», – сказал актёр, намекнув на скандал с бывшей супругой Эмбер Хёрд, которая обвинила его в домашнем насилии.
Все покупатели цифровых картин получат доступ к закрытому сообществу Джонни на платформе Discord, где смогут вместе с ним работать над творческими проектами. Актёр также отметил, что часть вырученных средств он планирует перечислить в благотворительные фонды. Среди них – Детская больница Лос-Анджелеса, Детская больница Грэйт Ормонд Стрит (Лондон), Фонд Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом и Фонд Гонзо, созданный в память о Хантере Томпсоне.
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