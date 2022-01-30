СМИ: Джейсон Момоа живёт в фургоне после расставания с Лизой Боне

Неделю назад Джейсон припарковался во дворе загородного дома своего друга в 33 километрах от Лос-Анджелеса. Внешний вид актёра неважный: рваная футболка, старые джинсы, борода и растрёпанные волосы. Обручальное кольцо артист, по всей видимости, снял. Неизвестно, навсегда ли Джейсон покинул их общий с Лизой особняк, который оценивается стоимостью в 3,5 миллиона долларов, или же ему вскоре придётся вернуться. Новое жильё Джейсона, кстати, тоже не из дешёвых. На фотографиях многие узнали изготовленный на заказ фургон марки Ford стоимостью 750 тысяч долларов, который Джейсон любит так сильно, что даже брал его на премьеру «Аквамена» в 2018 году.
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