Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Джейсон Момоа живёт в фургоне после расставания с Лизой Боне

30 января
2022 год

Лайфстайл >>
30 января 2022
Репортёры издания The Sun засняли Джейсона Момоа вдали от их с Лизой Боне дома. Как предполагают журналисты, после расставания актёр переехал жить в трейлер.

СМИ: Джейсон Момоа живёт в фургоне после расставания с Лизой Боне
фото: Джейсон Момоа и Лиза Боне


Неделю назад Джейсон припарковался во дворе загородного дома своего друга в 33 километрах от Лос-Анджелеса. Внешний вид актёра неважный: рваная футболка, старые джинсы, борода и растрёпанные волосы. Обручальное кольцо артист, по всей видимости, снял. Неизвестно, навсегда ли Джейсон покинул их общий с Лизой особняк, который оценивается стоимостью в 3,5 миллиона долларов, или же ему вскоре придётся вернуться. Новое жильё Джейсона, кстати, тоже не из дешёвых. На фотографиях многие узнали изготовленный на заказ фургон марки Ford стоимостью 750 тысяч долларов, который Джейсон любит так сильно, что даже брал его на премьеру «Аквамена» в 2018 году.

СМИ: Джейсон Момоа живёт в фургоне после расставания с Лизой Боне

СМИ: Джейсон Момоа живёт в фургоне после расставания с Лизой Боне
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Лиза БонетДжейсон Момоа
фильмы
Аквамен

фотографии >>
СМИ: Джейсон Момоа живёт в фургоне после расставания с Лизой Боне фотографии
СМИ: Джейсон Момоа живёт в фургоне после расставания с Лизой Боне фотографии
СМИ: Джейсон Момоа живёт в фургоне после расставания с Лизой Боне фотографии
СМИ: Джейсон Момоа живёт в фургоне после расставания с Лизой Боне фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Куравлёв
30 января ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв.

День рождения >>

Шарунас Банявичюс
Юрий Волков
Ольга Герасимова
Ирина Гордина
Вадим Жук
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Хайди Брюль
Оливия Колман
Эльза Мартинелли
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
Маленький воин
комедия, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2021
Паранормальные
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2021
Непослушник
комедия
Россия, 2022
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Параллельные матери
драма
Испания, 2021
Другое имя
драма, социальная драма, триллер
Болгария, Россия, 2022
Хинтерленд: город грехов
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Люксембург, 2021
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Падение луны
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Канада, Китай, США, 2022
Прыгучая братва
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram