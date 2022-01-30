Эзра Миллер предложил застрелиться членам Ку-клукс-клана

На днях Эзра Миллер оставил в Инстаграме загадочное видеопослание
для членов ультраправой расистской организации Ку-клус-клан. Актёр посоветовал им застрелиться.
«Это послание для отделения Ку-клукс-клана Северной Каролины. Привет, прежде всего. Как у вас дела? Это я. Послушайте, если вы хотите умереть, я предлагаю вам застрелиться из своих же пистолетов. Окей? В противном случае продолжайте делать именно то, что вы делаете прямо сейчас – вы знаете, о чем я говорю, – и тогда мы сделаем это за вас, если, конечно, это действительно то, чего вы хотите. Скоро поговорим с вами, хорошо? Пока!»
, – сказал в видео Эзра.
Актёр попросил подписчиков распространить видео среди всех, кого оно может касаться, а также отметил, что «это не шутка»
: «Хотя я сам себя считаю клоуном, пожалуйста, поверьте мне и отнеситесь к этому серьёзно»
, – написал Миллер. На запрос журналистов Variety
прокомментировать ситуацию представители актёра не ответили, поэтому остаётся неясным, что послужило причиной такой публикации.
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