«Его долги упали на мою голову»: Ольга Кабо рассказала, почему развелась с мужем Николаем Разгуляевым

Ольга Кабо в новом выпуске шоу «Судьба человека» впервые рассказала о причинах развода с мужем Николаем Разгуляевым, известным российским бизнесменом. Как оказалось, актриса уже 2 года судится с кредиторами Николая.
«К сожалению, мы не оказались счастливыми мужем и женой. Был момент, когда мы с Николаем перестали общаться, разговаривать. Люди, которые верят друг другу, должны всё говорить. Между нами было много недосказанностей. Появилась трещина. То, что происходило в жизни Николая, – и крушение его бизнеса, и безумные долги… О проблемах такого организационного и финансового характера он мне не рассказывал. Я жила в полном неведении. А отношения человеческие исчерпали себя. Я понимала, что мы не будем вместе. Расставание происходит не сразу. Это процесс, этап. Сложно рассказать ребёнку, что мама с папой не вместе. Мы не доверяли друг другу, у нас ничего не было общего, кроме нашего сына. Мы чужие люди, мы были готовы к расставанию», – сказала Ольга.
фото: Николай Разгуляев и Ольга Кабо
Сейчас актриса живёт вместе с детьми в своей собственной квартире. Незадолго до того, как в неё переехать, Ольга узнала о долгах Николая – с неё, как бывшей супруги, требовали их выплаты.
«С 2016-го мы не были мужем и женой. Потом я купила квартиру для себя и детей. Николай об этом знал, моя дочь помогла мне приобрести квартиру. И вдруг я, когда мы уже готовились к переезду и досрочно оплачивали кредит, понимаю, что у моего супруга бывшего было очень много долгов. А так как мы были в браке, его долги упали на мою голову бумерангом. И несколько лет подряд я сужусь с кредиторами Николая. Но сейчас во всём разбираются суды, и я надеюсь, что скоро это всё закончится».
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