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«Страна живёт плохо»: Татьяна Васильева о текущей ситуации в современной России

31 января
2022 год

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31 января 2022
На днях вышло большое интервью с Татьяной Васильевой, в котором она поделилась переживаниями относительно политической ситуации в стране. Хотя актриса считает, что «страна живёт плохо», президента она в этом не винит.

«Страна живёт плохо»: Татьяна Васильева о текущей ситуации в современной России


О тяжёлых условиях жизни

«Я не знаю, страдала ли какая-нибудь страна так, как мы. Мы тяжело живём, трудно. Много неправды, обмана. Всё обман. Если ты не обманул или тебя не обманули, ты начинаешь пугаться. Меня пугает, что никому нельзя верить. Наши люди не заслужили жить так. У меня внуки живут в Германии. Небо и земля. Я иду в гастроном, и там всё другое, всё свежее. У нас если ты буквы со сроком годности не разберёшь, то принесёшь домой гниль».

«Страна живёт плохо»: Татьяна Васильева о текущей ситуации в современной России

«Страна живёт плохо. Тяжело. В больших городах ещё более-менее. Но в других городах – совсем другая жизнь, совсем другие люди. С другими запросами, но очень позитивные. Когда они приходят в театр, в них очень много добра и благодарности. Они покупают цветы на последние деньги, приносят туфельки в газетке переобуться. Всё как раньше – как в Советском Союзе в тяжёлые времена. Я даю свой телефон, мне пишут, звонят: «Отправьте пять тысяч, нам дрова не на что купить, зима начинается». Я отправляла».

«Страна живёт плохо»: Татьяна Васильева о текущей ситуации в современной России


О политических предпочтениях

«Я скорее консерватор. Раньше было хорошо. Полное неведение. Все жили и не тужили. Они были счастливы. И сейчас я счастлива, но у меня много информации, с которой я не знаю, что делать. Я выходила в поддержку Ельцина. Я ходила ради перемен. За всё лучшее в будущем. Я пошла за идею, хотя и не понимала, что это за идея. Было чувство, что есть единение. Что мы скоро поймём – зачем живём, зачем страдаем. Потом я разочаровалась – ничего не изменилось, только разговоры».

«Страна живёт плохо»: Татьяна Васильева о текущей ситуации в современной России

О президенте

«У меня Путин вызывает сочувствие. Он хороший человек. Когда он рассказывает про своих родителей, я чувствую то же, что и он. Он в тисках, не может делать то, что считает нужным. Олигархи сильнее его. Они могут купить всю страну, но не могут дать денег на лечение детей. Это не Путин нас делает бедными».
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«Страна живёт плохо»: Татьяна Васильева о текущей ситуации в современной России фотографии
«Страна живёт плохо»: Татьяна Васильева о текущей ситуации в современной России фотографии
«Страна живёт плохо»: Татьяна Васильева о текущей ситуации в современной России фотографии
«Страна живёт плохо»: Татьяна Васильева о текущей ситуации в современной России фотографии
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