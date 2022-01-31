«Я перестала думать о себе как о женщине»: Татьяна Васильева рассказала, почему постриглась налысо

До сих пор стрижка налысо считается радикальным шагом в мире нормативных представлений о женской красоте. В недавнем интервью
на YouTube-канале Ирины Шихман Татьяна Васильева
рассказала, почему постриглась налысо.
«Я давно побрила голову. Это мне очень упрощает жизнь, снимает кучу проблем. Мне на мою кучу волос цепляли шиньоны тяжёлые, которые вырывали волосы, надо было мыть голову, бежать в поезд с мокрыми волосами. Очень много неудобств. Когда я в первый раз это сделала, я решила одну из женских проблем: перестала думать о себе как о женщине. Мне нравится, когда блестящая лысина. Скоро будет»
, – рассказала Татьяна.
Вместе с волосами у актрисы пропало стойкое желание нравиться другим, поэтому стрижку налысо Татьяна считает главной победой над собой: «Мне стало всё равно. У меня прошло желание нравиться, ушли мысли о том, как ко мне относятся, что обо мне думают. Это, мне кажется, моя самая главная победа над собой. Как над женщиной. Но я никакая не феминистка. Хотя меня все воспринимают за неё, и даже более – за следующий этап после феминизма, за лесбиянку»
, – сказала актриса.
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