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Наргиз Закирова исполнила песню «Как молоды мы были» для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

31 января
2022 год

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31 января 2022

Певица Наргиз Закирова исполнила композицию «Как молоды мы были» для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова.



«Когда мы уже смонтировали фильм, я был в Сочи и случайно услышал песню Пахмутовой и Добронравова «Как молоды мы были», но только не в исполнении Градского, а в исполнении группы «Кватро». Я попросил коллег срочно подставить эту песню под финальные кадры нашей картины, хотя очень сильно сомневался. И только когда мне пришла хроника с этой песней, и когда ком к горлу подкатил, я понял, что мы попали. После этого возникла идея, чтобы эту песню спела Наргиз в совершенно другой кавер-версии», − рассказывает режиссёр и генеральный продюсер фильма Алексей Пиманов.

Наргиз Закирова исполнила песню «Как молоды мы были» для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

«Поначалу было волнение, так как это культовое произведение, я бы отнесла его к неприкосновенным. Я понимала, что беру на себя колоссальную ответственность, но отказываться всё же не стала. На мой взгляд, сошлось абсолютно всё: сюжет, кадры, музыка. Аранжировка к песне играла далеко немаловажное значение. Мой продюсер Виктор Дробыш создавал её после просмотра картины, и благодаря впечатлениям от ленты он решил сделать именно такую версию аккомпанемента», – поделилась впечатлениями певица Наргиз.
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Одиннадцать молчаливых мужчин

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Наргиз Закирова исполнила песню «Как молоды мы были» для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» фотографии
Наргиз Закирова исполнила песню «Как молоды мы были» для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» фотографии
Наргиз Закирова исполнила песню «Как молоды мы были» для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» фотографии
Наргиз Закирова исполнила песню «Как молоды мы были» для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» фотографии
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