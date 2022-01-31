Наргиз Закирова исполнила песню «Как молоды мы были» для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

«Когда мы уже смонтировали фильм, я был в Сочи и случайно услышал песню Пахмутовой и Добронравова «Как молоды мы были», но только не в исполнении Градского, а в исполнении группы «Кватро». Я попросил коллег срочно подставить эту песню под финальные кадры нашей картины, хотя очень сильно сомневался. И только когда мне пришла хроника с этой песней, и когда ком к горлу подкатил, я понял, что мы попали. После этого возникла идея, чтобы эту песню спела Наргиз в совершенно другой кавер-версии», − рассказывает режиссёр и генеральный продюсер фильма Алексей Пиманов.
«Поначалу было волнение, так как это культовое произведение, я бы отнесла его к неприкосновенным. Я понимала, что беру на себя колоссальную ответственность, но отказываться всё же не стала. На мой взгляд, сошлось абсолютно всё: сюжет, кадры, музыка. Аранжировка к песне играла далеко немаловажное значение. Мой продюсер Виктор Дробыш создавал её после просмотра картины, и благодаря впечатлениям от ленты он решил сделать именно такую версию аккомпанемента», – поделилась впечатлениями певица Наргиз.
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