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Мария Кравченко потеряла 60% волос после перенесённого коронавируса

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4 января 2022
Актриса и резидент «Comedy Woman» Мария Кравченко кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку. Но оказалось, что эти изменения продиктованы вовсе не эстетическими соображениями. Актриса тяжело переболела коронавирусом, после чего у неё начали сыпаться волосы.

Мария Кравченко потеряла 60% волос после перенесённого коронавируса

«Это вынужденная мера. Я просто потеряла процентов 60-70 волос после ковида. Говорят, женщины любят ушами, я же люблю глазами и хочу в первую очередь видеть себя в зеркале красивой. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения», - рассказала Кравченко в интервью изданию «7 Дней».

Теперь её ждут долгие месяцы терапии. Однако актриса намерена вернуть себе пышную шевелюру – она даже заказала парик из Америки. Только придёт ее заказ через несколько месяцев.

Мария Кравченко потеряла 60% волос после перенесённого коронавируса

«Вот такая это сейчас востребованная услуга. А до того времени же нужно как-то жить, как-то сниматься. Тем более что волосы стали отрастать. Поэтому вот решила стричься. Пришла к стилисту и говорю: «Стриги! Ты же понимаешь, что я публичный человек и не имею права выглядеть плохо». Конечно, мастер перенервничала. Но всё кончилось хорошо. Привет, новый образ, привет, новая башка», - с иронией отметила Мария.
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Мария Кравченко потеряла 60% волос после перенесённого коронавируса фотографии
Мария Кравченко потеряла 60% волос после перенесённого коронавируса фотографии
Мария Кравченко потеряла 60% волос после перенесённого коронавируса фотографии
Мария Кравченко потеряла 60% волос после перенесённого коронавируса фотографии
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