«Мы не сделали из нее публичного человека»: Светлана Бондарчук рассказала о больной ДЦП дочери

Светлана Бондарчук ответила на вопросы поклонников. В том числе она раскрыла некоторые подробности о своей дочери, страдающей ДЦП. В эфире своего YouTube-шоу «Света вокруг света» Светлана заявила, что она и её бывший муж Фёдор Бондарчук не захотели делать из больного ребенка публичного человека.
Варвара родилась в 1999 году, сейчас ей 22 года. О тяжёлом заболевании стало известно спустя год после рождения девочки, однако родители не захотели это афишировать. По словам Светланы Бондарчук, она не привыкла выносить проблемы на всеобщее обсуждение и выливать негатив на окружающих.
«Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания», — подчеркнула Бондарчук.
Сейчас Варвара живет в комфортной обстановке, с ней рядом мама, брат, нянечки и племянницы. Не так давно появились слухи, что дочь Бондарчук жила за границей в пансионатах, однако Светлана опровергла эту информацию.
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