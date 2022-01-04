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«Мы не сделали из нее публичного человека»: Светлана Бондарчук рассказала о больной ДЦП дочери

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4 января 2022
Светлана Бондарчук ответила на вопросы поклонников. В том числе она раскрыла некоторые подробности о своей дочери, страдающей ДЦП. В эфире своего YouTube-шоу «Света вокруг света» Светлана заявила, что она и её бывший муж Фёдор Бондарчук не захотели делать из больного ребенка публичного человека.

«Мы не сделали из нее публичного человека»: Светлана Бондарчук рассказала о больной ДЦП дочери

Варвара родилась в 1999 году, сейчас ей 22 года. О тяжёлом заболевании стало известно спустя год после рождения девочки, однако родители не захотели это афишировать. По словам Светланы Бондарчук, она не привыкла выносить проблемы на всеобщее обсуждение и выливать негатив на окружающих.

«Мы не сделали из нее публичного человека»: Светлана Бондарчук рассказала о больной ДЦП дочери

«Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания», — подчеркнула Бондарчук.

Сейчас Варвара живет в комфортной обстановке, с ней рядом мама, брат, нянечки и племянницы. Не так давно появились слухи, что дочь Бондарчук жила за границей в пансионатах, однако Светлана опровергла эту информацию.

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«Мы не сделали из нее публичного человека»: Светлана Бондарчук рассказала о больной ДЦП дочери фотографии
«Мы не сделали из нее публичного человека»: Светлана Бондарчук рассказала о больной ДЦП дочери фотографии
«Мы не сделали из нее публичного человека»: Светлана Бондарчук рассказала о больной ДЦП дочери фотографии
«Мы не сделали из нее публичного человека»: Светлана Бондарчук рассказала о больной ДЦП дочери фотографии
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