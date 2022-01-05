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Киану Ривз пожертвовал 70% своего гонорара за «Матрицу» больным лейкемией

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5 января 2022
Киану Ривз отдал больше половины своего гонорара за «Матрицу» в благотворительные организации, помогающие людям, больным лейкемией. Об этом стало известно на днях, спустя 20 с лишним лет после выхода первого фильма франшизы. Согласно контракту, за роль Нео в первом фильме Киану заработал 10 миллионов долларов и еще 25 миллионов получил с кассовых сборов. 70% этих денег актёр пожертвовал на благотворительность.

Киану Ривз пожертвовал 70% своего гонорара за «Матрицу» больным лейкемией

Возможно, на решение Ривза повлияло состояние его младшей сестры Ким. На момент премьеры «Матрицы» она уже восемь лет боролась с лейкемией. Киану был рядом в этот момент. Он стал опекуном сестры и помогал ей во время реабилитации. После выхода первого фильма франшизы актёр даже продал дом и переселился к сестре, чтобы быть ближе.

«Она всегда была рядом со мной, а я всегда буду поддерживать ее», - сказал Киану в одном из интервью.

Киану Ривз пожертвовал 70% своего гонорара за «Матрицу» больным лейкемией
фото: Ким и Киану

И это сработало. Уже спустя 2 года болезнь Ким вошла в стадию ремиссии. Часть гонорара Киану была направлена на исследования в области лейкемии. А спустя несколько лет он основал собственный благотворительный фонд помощи больным онкологией. «Не хочу присваивать фонду своё имя, просто пусть делает своё дело», - сказал Киану в одном из интервью.
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Киану Ривз пожертвовал 70% своего гонорара за «Матрицу» больным лейкемией фотографии
Киану Ривз пожертвовал 70% своего гонорара за «Матрицу» больным лейкемией фотографии
Киану Ривз пожертвовал 70% своего гонорара за «Матрицу» больным лейкемией фотографии
Киану Ривз пожертвовал 70% своего гонорара за «Матрицу» больным лейкемией фотографии
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