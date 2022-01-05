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Сергей Жигунов раскритиковал появление «Сватов» на российском государственном канале

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5 января 2022
59-летнего российского актёра Сергея Жигунова возмутило появление нового сезона сериала «Сваты» на телеканале «Россия-1». По его мнению, это неудачный ход в условиях современной политической ситуации. Жигунов считает, что каналу не следовало покупать украинский телесериал. Об этом он написал большой пост в своём Инстаграме.

Сергей Жигунов раскритиковал появление «Сватов» на российском государственном канале

«Сегодня на нашем единственном государственном телеканале с названием «Россия» выходит 7 сезон сверхпопулярного украинского сериала «Сваты», купленного телеканалом за бюджетные деньги, то есть, за мои налоги. Хорошо быть большим и щедрым. Мне нравится. У нас великая страна, поэтому мы большие и щедрые. Мы не обращаем внимания, мы идем вперед. В 14 году нас запретили на Украине - я про российский кинематограф. Сначала фильмы, где есть наши военные, потом - где милиционеры, потом запретили «Гардемаринов», потому что Боярский сказал что-то не то про Украину, а Харатьян спел про мост», - начал актёр.

Сергей также отметил, что до этого момента украинцы любили российское кино. Благодаря украинским зрителям кассовые сборы фильмов были выше примерно на 30%. По словам актёра, как только в искусство вмешалась политика, ситуация стала асимметричной.

«Я понимаю, всякое бывает. Раньше было можно, а теперь нельзя. Значит, будем работать без украинского зрителя. Но, как говорится, одна дверь закрывается, другая открывается. И в эту дверь к нам стали попадать украинские сериалы. Совсем не плохие, заметьте – «Нюхач», «Папик» или те же «Сваты» - достойные работы моих хороших знакомых и коллег. Если вы подумали, что я за то, чтоб запретить показывать на наших телеканалах украинские телекартины – так нет. Может быть, кино спасет нас от чего-то дурного, что так отчетливо повисло сейчас в воздухе».

Сергей Жигунов считает, что государственные деньги, потраченные на этот сериал, сейчас нужны нашей стране. По его мнению, покупка была бы целесообразна, если бы этот принцип работал в обе стороны – то есть, чтобы и Украина тоже покупала наше кино. «Я про то, что, может, мы можем как-то договориться с соседями: мол, мы у вас покупаем кино, а вы покупайте его у нас? И всем хорошо. Красота спасет мир», - написал актёр.

Свой пост актёр украсил архивными фотографиями 2019 года с фестиваля в Южно-Сахалинске, где он с режиссёром Алексеем Кирющенко представили зрителям украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
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Гардемарины, вперёд!НюхачПапикСваты-7Слуга народа

фотографии >>
Сергей Жигунов раскритиковал появление «Сватов» на российском государственном канале фотографии
Сергей Жигунов раскритиковал появление «Сватов» на российском государственном канале фотографии
Сергей Жигунов раскритиковал появление «Сватов» на российском государственном канале фотографии
Сергей Жигунов раскритиковал появление «Сватов» на российском государственном канале фотографии
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