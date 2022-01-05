Сергей Жигунов раскритиковал появление «Сватов» на российском государственном канале

59-летнего российского актёра Сергея Жигунова
возмутило появление нового сезона сериала «Сваты»
на телеканале «Россия-1». По его мнению, это неудачный ход в условиях современной политической ситуации. Жигунов считает, что каналу не следовало покупать украинский телесериал. Об этом он написал большой пост
в своём Инстаграме.
«Сегодня на нашем единственном государственном телеканале с названием «Россия» выходит 7 сезон сверхпопулярного украинского сериала «Сваты», купленного телеканалом за бюджетные деньги, то есть, за мои налоги. Хорошо быть большим и щедрым. Мне нравится. У нас великая страна, поэтому мы большие и щедрые. Мы не обращаем внимания, мы идем вперед. В 14 году нас запретили на Украине - я про российский кинематограф. Сначала фильмы, где есть наши военные, потом - где милиционеры, потом запретили «Гардемаринов», потому что Боярский сказал что-то не то про Украину, а Харатьян спел про мост»
, - начал актёр.
Сергей также отметил, что до этого момента украинцы любили российское кино. Благодаря украинским зрителям кассовые сборы фильмов были выше примерно на 30%. По словам актёра, как только в искусство вмешалась политика, ситуация стала асимметричной.
«Я понимаю, всякое бывает. Раньше было можно, а теперь нельзя. Значит, будем работать без украинского зрителя. Но, как говорится, одна дверь закрывается, другая открывается. И в эту дверь к нам стали попадать украинские сериалы. Совсем не плохие, заметьте – «Нюхач», «Папик» или те же «Сваты» - достойные работы моих хороших знакомых и коллег. Если вы подумали, что я за то, чтоб запретить показывать на наших телеканалах украинские телекартины – так нет. Может быть, кино спасет нас от чего-то дурного, что так отчетливо повисло сейчас в воздухе»
.
Сергей Жигунов считает, что государственные деньги, потраченные на этот сериал, сейчас нужны нашей стране. По его мнению, покупка была бы целесообразна, если бы этот принцип работал в обе стороны – то есть, чтобы и Украина тоже покупала наше кино. «Я про то, что, может, мы можем как-то договориться с соседями: мол, мы у вас покупаем кино, а вы покупайте его у нас? И всем хорошо. Красота спасет мир»
, - написал актёр.
Свой пост актёр украсил архивными фотографиями 2019 года с фестиваля в Южно-Сахалинске, где он с режиссёром Алексеем Кирющенко
представили зрителям украинский сериал «Слуга народа»
, главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
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