Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года

Проводив 2021 год, Кино-Театр.Руперекрестился решил присмотреться к значимым событиям ушедшего года и определить самые яркие тренды на стыке культуры и общественной жизни с тем, чтобы попытаться понять, какие настроения будут витать в воздухе в 2022 и последующих годах. 2020 год был годом страха, неопределённости и всепланетной тревоги. А ничто так не лечит тревогу, как возвращение в теплые объятия стабильности. И коль скоро в реальности до стабильности, судя по всему, ещё очень далеко, за успокоение нервов берётся кино. Может, именно поэтому 2021 год стал годом ностальгии, воссоединений, перезагрузок, ремейков, мультивселенных и бесконечной вереницы воскрешений. На экраны вернулись потрёпанные временем «Декстер», «Друзья», ветераны войны в Хогвартсе, пионерки секса в большом городе, антагонисты всех ипостасей Человека-паука и покойный мистер Андерсон, более известный как Нео. Апогеем этого тренда стал выход из сферы культурного в сферу личного, когда на радость фанатам спустя 17 лет после расставания воссоединились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, переживающие воскрешение былой любви. То есть зомби-апокалипсис всё-таки настал, просто не совсем в том виде, в котором мы могли бы его ожидать. Но главное, что, как и предсказывали различные комиксы и кино, всё началось с загадочного нового вируса.
Авторы гигантской статьи-расследования о преступлениях Мэрилина Мэнсона, вышедшей на страницах журнала «The Rolling Stone», недоумевают: оказывается, у нас под носом всё это время, не особенно скрываясь, жил и неплохо зарабатывал человек, который пел о ненависти и насилии над женщинами, практикуя всё это в реальной жизни. Какой шок и неожиданность! Куда же смотрело общество, полиция и врачи? Никто не задумывался о том, что маска, с которой Брайан Уорнер не расставался даже в повседневной жизни - и есть его настоящее лицо. И что мрачные тексты его песен - не столько полёт творческой фантазии, призванный шокировать пуритан одноэтажной Америки, сколько автобиографические зарисовки. «Всем было окей», как сказала одна из его обвинительниц. Впрочем, почти все жертвы Мэнсона утверждают, что в начале отношений артист ловко прикидывался чувствительным и нежным кавалером. И как только девушки теряли бдительность, он перевоплощался в жестокого тирана с нездоровой страстью к фашистской символике и плёткам. Естественно, как только забрезжили первые обвинения, Мэнсон лишился всех своих ролей в телевизионных проектах и контракта с выпускавшим его музыку лейблом.
фото: Шайа ЛаБаф
К этой галерее предполагаемых сексуальных преступников стоит добавить ещё одного актёра - Шайю ЛаБафа, широко известного своими хулиганскими выходками и расшатанной психикой. Слухи о том, что Шайа поколачивал бывшую супругу Мию Гот, так и не подтвердились, но в 2021 году актёр-таки дождался судебного иска - от певицы Талии Барнетт, которая обвинила его во всех возможных формах насилия.
Стоит отметить, что обратной стороной культурной люстрации стала реабилитация женщин, затравленных некогда прессой и обществом с молчаливого одобрения власть имущих - будь то начальство или члены их собственной семьи. От скучной, но в каком-то смысле необходимой попытки сделать из Моники Левински гораздо больше, чем коротенький анекдот про оральный секс с президентом в новом сезоне «Американской истории преступлений». До судьбоносного движения по освобождению Бритни Спирс от опеки её жадного отца. Увенчалось это направление выходом неожиданного визионерского байопика принцессы Дианы «Спенсер», перекликающегося с заявлениями её невестки Меган Маркл о пагубной для психики атмосфере, царящей в Букингемском дворце.
фото: Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы на грани нервного срыва
В непосредственной связи с культурой отмены стоит тренд на ревизию классики, который в свете политизации гендера в 2021 году вышел на новый виток развития. Благодаря движению #MeToo общество в последние годы переживает перенастройку оптики на женскую точку зрения, которая должна разбавить доминирующий десятилетиями мейнсплейнинг и мужской взгляд. В кино это выражается не только в спросе на оригинальные истории с сильными женскими характерами, но и в механической замене мужских персонажей женскими. Пол уже успели сменить друзья Оушена, охотники за привидениями, Доктор Кто, Ватсон и Мориарти, а на очереди - Джеймс Бонд. Критики этой тенденции резонно замечают, что никакой самостоятельности женскому нарративу она не добавляет. Всё это напоминает, скорее, соревнование, в котором женщинам предлагается доказывать, что они «тоже могут», и не создать, а повторить «не хуже мужчин». С точки зрения индустрии всё это и вовсе выглядит, как экономная попытка вписаться в крутые повороты женской революции на прогорклом топливе проверенной временем классики. С выходом новой «Матрицы» можно было бы сформулировать иначе: принадлежавшие мужчинам истории на ходу переписываются - под победительниц.
фото: Матрица: Воскрешения
За кадром этой игры в переодевания бушуют информационная война, личные разногласия и покушение на творческое наследие опальных кумиров. Авторы обвинительного «документального» сериала «Аллен против Фэрроу» беспардонно вербуют зрителей в свидетелей, навязывая им новую трактовку фильмов режиссёра, который десятилетиями якобы пропагандировал в своём кино педофилию. Используя этот аргумент как косвенное доказательство вины Аллена в растлении приёмной дочери, Миа Фэрроу сознательно запускает дискуссию о том, что нам давно пора «отменить» не только Аллена, но и его фильмографию. А прогрессивные кинокритики подхватывают эту идею, предлагая зрителям утешаться тем, что на свете есть вещи и поважнее хорошего кино, на котором они выросли.
фото: Миа Фэрроу и Вуди Аллен
Можно, а порой даже нужно стаскивать с пьедесталов заслуженных преступников и тиранов, дискутировать, рефлексировать и переосмыслять прошлое. Но как показывает практика, за каждым актом разоблачения очередного кумира следует всплеск спроса на его интеллектуальную собственность, а вовсе не принципиальный отказ от неё. После выхода фильма о повзрослевших мальчиках, которых растлил когда-то Майкл Джексон, несколько радиостанций отказались от музыки покойного, но благодаря стриминговым сервисам продажи всё равно заметно выросли. Мрачная трансформация личностиЭдуарда Успенского и его семейная драма, в которой было место жестокому обращению с дочерью, могут быть препятствием к учреждению премии в его честь, но совершенно не касаются его творческого наследия (которое, в конце концов, стало коллективным благодаря труду большого количества художников-мультипликаторов). Можно сколько угодно чихвостить Роулинг за трансфобию и не звать её в капустник по случаю 20-летнего юбилея первого фильма о Поттере - это никак не скажется на её благосостоянии, пока она производит «качественный контент», за который читатели и зрители голосуют рублём. Голословные воззвания к совести не работают, а на создание новой, идеологически выверенной классики даже сегодня нужно какое-то количество времени.
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