Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года

6 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
6 января 2022
Проводив 2021 год, Кино-Театр.Ру перекрестился решил присмотреться к значимым событиям ушедшего года и определить самые яркие тренды на стыке культуры и общественной жизни с тем, чтобы попытаться понять, какие настроения будут витать в воздухе в 2022 и последующих годах. 2020 год был годом страха, неопределённости и всепланетной тревоги. А ничто так не лечит тревогу, как возвращение в теплые объятия стабильности. И коль скоро в реальности до стабильности, судя по всему, ещё очень далеко, за успокоение нервов берётся кино. Может, именно поэтому 2021 год стал годом ностальгии, воссоединений, перезагрузок, ремейков, мультивселенных и бесконечной вереницы воскрешений. На экраны вернулись потрёпанные временем «Декстер», «Друзья», ветераны войны в Хогвартсе, пионерки секса в большом городе, антагонисты всех ипостасей Человека-паука и покойный мистер Андерсон, более известный как Нео. Апогеем этого тренда стал выход из сферы культурного в сферу личного, когда на радость фанатам спустя 17 лет после расставания воссоединились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, переживающие воскрешение былой любви. То есть зомби-апокалипсис всё-таки настал, просто не совсем в том виде, в котором мы могли бы его ожидать. Но главное, что, как и предсказывали различные комиксы и кино, всё началось с загадочного нового вируса.

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Воссоединение Друзей

Другой побочный эффект пандемии, с точностью предсказанный в мемах 2020 года - бейбибум, обогативший заголовки новостей в 2021 году. На карантинном затишье даже самые заядлые трудоголики и карьеристки задумались о семье и обзавелись потомством. В 2021 году в роли родителей дебютировали Натали Дормер и Дэвид Оукс, Мэнди Мур, Мина Сувари, Паулина Андреева, Диана Пожарская и Иван Янковский, Лиза Арзамасова, Алисия Викандер и Майкл Фассбендер, Фрида Пинто, Эмма Стоун и Эмбер Хёрд. На очереди Дженнифер Лоуренс и Женя Малахова. А Скарлетт Йоханссон, Ивонн Страховски, Кирстен Данст, Кристина Риччи, Мария Горбань и Меган Маркл так освоились в этой роли, что с радостью подписали котракт на сиквел.

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Эмбер Хёрд с дочерью

Порождение реваншистского движения #MeToo под названием «Культура отмены», начавшись в 2017 году с показательного уничтожения карьеры Кевина Спейси, в 2021 году продолжило набирать нешуточные обороты. Под каток оголтелого антитрампизма затащило даже представительниц дискриминируемой группы - женщин. Актриса и боец MMA Джина Карано лишилась роли в сериале «Мандалорец» и контракта с агентством UTA за свои высказывания о конфликте республиканцев с демократами и высмеивание «проблемы местоимений». А писательница Джоан Роулинг стараниями сетевой толпы ЛГБТК-активистов агрессивно вымещается из коллективного сознания как человек, причастный к созданию вселенной «Гарри Поттера». За неспособность уместить в своём консервативном уме всю палитру гендеров и привыкнуть к тому, что слово «женщина» теперь нуждается в уточнениях. Примерно, как слово «мех» - а то ведь он бывает не только натуральным, но и искусственным. Интеллектуальная власть, которой обладают инфлюенсеры с многомиллионным пулом подписчиков в соцсетях, теперь официально облагается налогом нравственной ответственности. Если ты не готов сеять новое разумное-доброе-вечное, то хотя бы помалкивай. Впрочем, сегодня жандармы из Твиттера точно так же спросят и за молчание - именно поэтому так важно вовремя успеть правильно прокомментировать скандал с участием коллег, родственников и друзей. Как это сделали актрисы сериала «Секс в большом городе» и его продолжения «И просто так», буквально открестившись от попавшего в опалу Криса Нота. Ноту за практические занятия сексом в больших городах досталось, что называется, под ёлочку, аккурат к Рождеству. Вне сомнений, его карьера (а вместе с ней, скорее всего, и семья) рухнула - ежедневно в новостях всплывает история очередной жертвы его старомодных взглядов на секс. Которым, кажется, всё хлопотнее и опаснее заниматься, даже с законными супругами - слишком велики риски. И кому как ни Джонни Деппу знать об этом всё. Встретив в «последнем приступе молодости» роковую блондинку Эмбер Хёрд, Джонни так опьянел от чувств, что решил променять стабильное многолетнее партнёрство с Ванессой Паради на законный брак с малознакомым человеком. Расскажи ему тогда кто-нибудь, что для него это обернётся тотальным финансовым и репутационным крахом, затяжным судебным разбирательством, унизительным лишением ролей и творческой эмиграцией, он бы наверняка подумал, что секс сильно переоценён. Ну а теперь у него много времени на подобные размышления - его роль в «Фантастических тварях» досталась примерному семьянину Миккельсену, самый большой грех которого - курение.

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Крис Нот

Героями самых диких историй в 2021 году стали Арми Хаммер и Мэрилин Мэнсон. И если последнего можно было заподозрить в извращениях ещё 20 лет назад, поверхностно ознакомившись с его творчеством, то плакатный блондин Хаммер меньше всего на свете ассоциировался с секс-каннибализмом. В котором его обвинили многочисленные (и по большей части сохранившие анонимность) корреспондентки из Инстаграма. Стоило Хаммеру объявить о разводе, как выяснилось, что актёр ещё в браке увлекался секстингом с несколькими девушками, якобы разделявшими его интерес к БДСМ-тематике. На деле же оказалось, что интерес у девушек не шёл дальше латексно-виниловой эстетики. Они были глубоко шокированы и испуганы тем, что писал им актёр, строчивший хардкор-фанфики на «50 оттенков серого».

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Арми Хаммер

Арми оказался настоящим сорвиголовой. Он бесстрашно делился с девушками грязными фантазиями со своего официального аккаунта: хочу вырезать твоё сердце, напиться твоей крови и прихватить на память твой мизинчик, чтобы таскать его в кармашке, как залог твоей бесконечной лояльности… Некоторые дамы на подобной писанине делают неплохую литературную карьеру. Но белый цисгендерный Арми свою карьеру потерял. Со слива переписок начались реальные обвинения в физическом и сексуальном насилии от девушек, которые столкнулись с актёром в оффлайне. Пока идёт расследование по этому делу, Хаммер, отрицающий все обвинения, на всякий случай прилёг в рехаб лечиться оптом от наркотической, алкогольной и сексуальной зависимостей. Впрочем, ему это не помогло - не дожидаясь вердикта по делу об изнасиловании, несколько студий поспешили разорвать с ним контракты. Актёру чудом удалось сохранить роль в фильме Кеннета Браны «Смерть на Ниле» - и то, лишь потому что на момент скандала съёмочный процесс был уже запущен, и заменить Хаммера другим актёром было бы слишко дорого в условиях пандемии. Выпускающая фильм студия «Disney» даже рассматривала вариант замаскировать Хаммера с помощью компьютерной графики. Но и эта опция потребовала бы непомерных затрат и времени. Экономические интересы победили нравственные принципы, и руководство студии, проявившее суровость в отношении никого не трогавшей Карано, тихонько смирилось с присутствием Хаммера в кадре.

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд

В 2021 году все узнали, что Мэрилин Мэнсон, оказывается, куда страшнее, чем сам себя малюет - по крайней мере, так утверждает Эван Рейчел Вуд. Актриса давно намекала на пережитое насилие со стороны очень влиятельного человека, имя которого она опасалась раскрывать. Дождавшись благоприятного информационного климата, который наступил в феврале 2021 года, Вуд раскрыла карты и обвинила Брайана Уорнера (настоящее имя Мэнсона) в физическом, психологическом и эмоциональном насилии. Сразу же подтянулись остальные бывшие подружки Мэнсона, рассказав о крайне травматичных отношениях с артистом. Мэнсон запирал своих любовниц в звукоизолированной «комнате для плохих девочек», контролировал каждый их шаг, применял насилие в сексе без их согласия, вырезал на них свои инициалы, в общем, изощрялся, как только мог. Продержавшаяся в отношениях с Мэнсоном два месяца, актриса Эсме Бьянко ушла от него после того, как он устроил за ней погоню с топором. При этом бурлеск-модель Дита фон Тиз, имевшая 7-летний опыт отношений с Мэнсоном и даже бывшая с ним в браке, не припоминает ничего подобного в их семейной жизни. А лидер движения #MeToo Роуз МакГоуэн, одна из первых обвинившая Харви Вайнштейна в домогательствах, ограничилась лишь общими фразами в поддержку Эван Рейчел Вуд и остальных женщин, обвинивших Мэнсона. В конце 1990-х МакГоуэн и Мэнсон встречались и даже были помолвлены, но по словам МакГоуэн, «тогда он таким не был».

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Мэрилин Мэнсон и Роуз МакГоуэн

Авторы гигантской статьи-расследования о преступлениях Мэрилина Мэнсона, вышедшей на страницах журнала «The Rolling Stone», недоумевают: оказывается, у нас под носом всё это время, не особенно скрываясь, жил и неплохо зарабатывал человек, который пел о ненависти и насилии над женщинами, практикуя всё это в реальной жизни. Какой шок и неожиданность! Куда же смотрело общество, полиция и врачи? Никто не задумывался о том, что маска, с которой Брайан Уорнер не расставался даже в повседневной жизни - и есть его настоящее лицо. И что мрачные тексты его песен - не столько полёт творческой фантазии, призванный шокировать пуритан одноэтажной Америки, сколько автобиографические зарисовки. «Всем было окей», как сказала одна из его обвинительниц. Впрочем, почти все жертвы Мэнсона утверждают, что в начале отношений артист ловко прикидывался чувствительным и нежным кавалером. И как только девушки теряли бдительность, он перевоплощался в жестокого тирана с нездоровой страстью к фашистской символике и плёткам. Естественно, как только забрезжили первые обвинения, Мэнсон лишился всех своих ролей в телевизионных проектах и контракта с выпускавшим его музыку лейблом.

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Шайа ЛаБаф

К этой галерее предполагаемых сексуальных преступников стоит добавить ещё одного актёра - Шайю ЛаБафа, широко известного своими хулиганскими выходками и расшатанной психикой. Слухи о том, что Шайа поколачивал бывшую супругу Мию Гот, так и не подтвердились, но в 2021 году актёр-таки дождался судебного иска - от певицы Талии Барнетт, которая обвинила его во всех возможных формах насилия.

Суммируя эти события, мы можем предположить, что массовая инвентаризация «плохих парней» американского шоу-бизнеса и поспешное списание их в утиль уже сейчас порождает другой тренд - негласный запрет на харизматичных мерзавцев в статусе супер-звёзд. Они исчезнут из широкого проката, как когда-то исчез густой сигаретный дым и виски со льдом по утрам. Забьются в гетто стыдных вредных привычек и независимого кино, снятого на частные деньги с помощью последней модели айфона. В этом новом мире здорового образа жизни, информационной прозрачности и репутационной непорочности представителям старой гвардии, успевшим накуролесить в дореволюционное лихолетье, остаётся лишь признавать свои грешки, потрясая сертификатами о работе над ошибками. Как сделал Джеймс Франко, подтвердивший обвинения в связи со студентками и отправившийся лечить свою сексуальную зависимость. Иначе выпасть ему из обоймы, уступив место новому поколению артистов, символом которого можно смело считать Тимоти Шаламе - талантливого, симпатичного, вежливого конформиста без вредных привычек, готового по первому свистку оправдываться за работу с Вуди Алленом, отказываться от гонораров в пользу благотворительности и давать клятвенные обещания никогда больше так не спотыкаться. Кажется, господства именно такого поколения всем удобных «людей без острых углов» и опасается режиссёр Константин Богомолов, написавший пространный манифест о Новом этическом Рейхе и карательных методах перевоспитания «сложного человека».

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Бини Фелдштейн в роли Моники Левински

Стоит отметить, что обратной стороной культурной люстрации стала реабилитация женщин, затравленных некогда прессой и обществом с молчаливого одобрения власть имущих - будь то начальство или члены их собственной семьи. От скучной, но в каком-то смысле необходимой попытки сделать из Моники Левински гораздо больше, чем коротенький анекдот про оральный секс с президентом в новом сезоне «Американской истории преступлений». До судьбоносного движения по освобождению Бритни Спирс от опеки её жадного отца. Увенчалось это направление выходом неожиданного визионерского байопика принцессы Дианы «Спенсер», перекликающегося с заявлениями её невестки Меган Маркл о пагубной для психики атмосфере, царящей в Букингемском дворце.

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы на грани нервного срыва

В непосредственной связи с культурой отмены стоит тренд на ревизию классики, который в свете политизации гендера в 2021 году вышел на новый виток развития. Благодаря движению #MeToo общество в последние годы переживает перенастройку оптики на женскую точку зрения, которая должна разбавить доминирующий десятилетиями мейнсплейнинг и мужской взгляд. В кино это выражается не только в спросе на оригинальные истории с сильными женскими характерами, но и в механической замене мужских персонажей женскими. Пол уже успели сменить друзья Оушена, охотники за привидениями, Доктор Кто, Ватсон и Мориарти, а на очереди - Джеймс Бонд. Критики этой тенденции резонно замечают, что никакой самостоятельности женскому нарративу она не добавляет. Всё это напоминает, скорее, соревнование, в котором женщинам предлагается доказывать, что они «тоже могут», и не создать, а повторить «не хуже мужчин». С точки зрения индустрии всё это и вовсе выглядит, как экономная попытка вписаться в крутые повороты женской революции на прогорклом топливе проверенной временем классики. С выходом новой «Матрицы» можно было бы сформулировать иначе: принадлежавшие мужчинам истории на ходу переписываются - под победительниц.

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Матрица: Воскрешения

За кадром этой игры в переодевания бушуют информационная война, личные разногласия и покушение на творческое наследие опальных кумиров. Авторы обвинительного «документального» сериала «Аллен против Фэрроу» беспардонно вербуют зрителей в свидетелей, навязывая им новую трактовку фильмов режиссёра, который десятилетиями якобы пропагандировал в своём кино педофилию. Используя этот аргумент как косвенное доказательство вины Аллена в растлении приёмной дочери, Миа Фэрроу сознательно запускает дискуссию о том, что нам давно пора «отменить» не только Аллена, но и его фильмографию. А прогрессивные кинокритики подхватывают эту идею, предлагая зрителям утешаться тем, что на свете есть вещи и поважнее хорошего кино, на котором они выросли.

Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
фото: Миа Фэрроу и Вуди Аллен

Можно, а порой даже нужно стаскивать с пьедесталов заслуженных преступников и тиранов, дискутировать, рефлексировать и переосмыслять прошлое. Но как показывает практика, за каждым актом разоблачения очередного кумира следует всплеск спроса на его интеллектуальную собственность, а вовсе не принципиальный отказ от неё. После выхода фильма о повзрослевших мальчиках, которых растлил когда-то Майкл Джексон, несколько радиостанций отказались от музыки покойного, но благодаря стриминговым сервисам продажи всё равно заметно выросли. Мрачная трансформация личности Эдуарда Успенского и его семейная драма, в которой было место жестокому обращению с дочерью, могут быть препятствием к учреждению премии в его честь, но совершенно не касаются его творческого наследия (которое, в конце концов, стало коллективным благодаря труду большого количества художников-мультипликаторов). Можно сколько угодно чихвостить Роулинг за трансфобию и не звать её в капустник по случаю 20-летнего юбилея первого фильма о Поттере - это никак не скажется на её благосостоянии, пока она производит «качественный контент», за который читатели и зрители голосуют рублём. Голословные воззвания к совести не работают, а на создание новой, идеологически выверенной классики даже сегодня нужно какое-то количество времени.

Женя Шабынина
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года
Поиск по меткам
детиконфликтмнениенасилие
персоны
Вуди АлленПаулина АндрееваЕлизавета АрзамасоваБен АффлекКонстантин БогомоловКеннет БранаХарви ВайнштейнАлисия ВикандерЭван Рэйчел ВудМария ГорбаньМиа ГотКирстен ДанстДжонни ДеппМайкл ДжексонНатали ДормерСкарлетт ЙоханссонДжина КараноРавшана КурковаШайа ЛаБафДженнифер ЛопесДженнифер ЛоуренсРоуз МакгоуэнЕвгения МалаховаМеган МарклМадс МиккельсенМэнди МурМэрилин МэнсонКрис НотДэвид ОуксВанесса ПарадиФрида ПинтоДиана ПожарскаяКристина РиччиДжоан РоулингКевин СпейсиБритни СпирсЭмма СтоунИвонн СтраховскиМина СувариЭдуард УспенскийМайкл ФассбендерДжеймс ФранкоМиа ФэрроуАрми ХаммерЭмбер ХёрдТимоти ШаламеИван Янковский
фильмы
28 дней спустя...8 подруг ОушенаАллен против ФэрроуАмериканская история преступленийВаша БриташаГарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в ХогвартсГарри Поттер и философский каменьДекстер: Новая кровьДоктор КтоДрузья: ВоссоединениеИ просто такМандалорецМатрица: ВоскрешениеОхотники за привидениямиСекс в большом городеСмерть на НилеСпенсерУнесённые ветромХодячие мертвецыЧеловек-Паук: Нет пути домойЭлементарноЭто Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве

фотографии >>
Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года фотографии
Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года фотографии
Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года фотографии
Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Городничев
3 января ушёл из жизни актёр Владимир Городничев.
Михаил Бычков
1 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Михаил Бычков.

День рождения >>

Анна Антоненко-Луконина
Нина Иванова
Николай Крючков
Виталий Кудрявцев
Алексей Маклаков
Мария Миронова
Эугения Плешките
Адиз Раджабов
Анатолий Смиранин
Роуэн Аткинсон
Капучине
Эдди Редмэйн
Жереми Ренье
Норман Ридус
Адриано Челентано
Лоретта Янг
все родившиеся 6 января >>

Афиша кино >>

Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
Чёрный ящик
драма, триллер
Франция, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
(Не)идеальные парочки
комедия
Италия, 2021
Мой волк
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2021
Однажды в кино
драма, мелодрама
Индия, Франция, 2021
Проклятие монахинь
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
США, 2020
Звериные бои
детский фильм, семейное кино
Австралия, США, 2020
Наш двор. 25 лет спустя
комедия
Армения, 2021
Миссия «Рождество»
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram