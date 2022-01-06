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Сцену с Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так»

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6 января 2022
3 февраля на HBO выйдет заключительная серия продолжения сериала «Секс в большом городе», в которой теперь не появится Крис Нот. На фоне недавнего скандала и обвинений в изнасилованиях создатели сериала вырезали финальную сцену с участием 67-летнего актёра.

Сцену с Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так»
фото: Кадр из сериала «И просто так»

Хотя «Мужчина мечты», герой Криса, умирает ещё в первом эпизоде из-за сердечного приступа, его возвращения ждали в финальной серии. Фотография со съёмок с обнимающимися Сарой Джессикой Паркер и Крисом Нотом подогревала интерес поклонников и оставляла надежду на увидеть героев вместе – так, Крис должен был появиться в воспоминаниях Кэри, пришедшей развеить его прах на мост Искусств в Париже.

Сцену с Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так»
фото: Кадр из сериала «И просто так»

Однако создатели сериала «И просто так» убрали эту сцену, объяснив своё решение тем, что кадры с Нотом недостаточно содержательны для включения их в финальную версию эпизода. Впрочем, не заметить связь между недавним скандалом с Нотом и решением творческой группы сериала сложно, хотя прямых подтверждений нет – в HBO, например, ситуацию комментировать отказались. Несмотря на то, что Крис категорически отрицает свою вину, в декабре он лишился роли в шоу «Уравнитель», а сделка по продаже его именной текилы также сорвалась.
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Сцену с Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так» фотографии
Сцену с Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так» фотографии
Сцену с Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так» фотографии
Сцену с Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так» фотографии
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