Джоан Роулинг обвинили в карикатурном изображении евреев в «Гарри Поттере»

В эпизоде подкаста Стюарт суммировал мнения критиков о том, что гоблины-банкиры, жадно считающие деньги в банке «Гринготтс», уж очень похожи на евреев с пропагандирующих антисемеитизм карикатур времён средневековья и военного периода. Как отмечает издание NBC, большинство людей не обратило внимание на антисемитский троп в «Гарри Поттере» по той причине, что клише в изображении евреев распространено далеко за пределами сказки о Мальчике-который-выжил. Так, например, британская благотворительная организация «Кампания против антисемитизма» справедливо задалась вопросом о том, кому такие изображения вредят. По их мнению, гротескные ассоциации евреев со злобными существами столетиями существуют в фольклоре, и «те, кто продолжает использовать такие изображения, часто вообще не думают о евреях», но невинно фантазируют, «как читатели или зрители представляют себе гоблинов».
Как отметил Стюарт, Роулинг не собиралась использовать антисемитские клише. Да и вообще в её романах можно скорее разглядеть метафору антифашизма из-за безудержного стремления Волан-де-Морта истребить всех грязнокровок и маглов, а также его жажды власти. Поэтому Стюарт, хоть и обсуждал проблему на примере произведений Роулинг, совсем не собирался навлечь на франшизу цензуру и подвергнуть социальному остракизму всех причастных к вселенной «Гарри Поттера».
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