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Золотой фонд казахского кино сгорел во время беспорядков в Алма-Ате

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7 января 2022
Золотой фонд казахского кино сгорел во время массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщил телеканал «Атамекен бизнес».

Золотой фонд казахского кино сгорел во время беспорядков в Алма-Ате
фото: Постер фильма «Конец атамана»

В золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа, однако, копии каких фильмов пострадали и где они хранились, телеканал не уточнил. Киностудия «Казахфильм» находится в Алма-Ате и была основана в 1934 году. На студии были сняты лидеры всесоюзного проката: «Конец атамана» Шакена Айманова, «Тайны мадам Вонг» Степана Пучиняна, «Девушка-джигит» Павла Боголюбова, «Игла» Рашида Нугманова и многие другие.
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Золотой фонд казахского кино сгорел во время беспорядков в Алма-Ате фотографии
Золотой фонд казахского кино сгорел во время беспорядков в Алма-Ате фотографии
Золотой фонд казахского кино сгорел во время беспорядков в Алма-Ате фотографии
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