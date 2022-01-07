Золотой фонд казахского кино сгорел во время беспорядков в Алма-Ате

Золотой фонд казахского кино сгорел во время массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщил телеканал «Атамекен бизнес»
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фото: Постер фильма «Конец атамана»
В золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа, однако, копии каких фильмов пострадали и где они хранились, телеканал не уточнил. Киностудия «Казахфильм» находится в Алма-Ате и была основана в 1934 году. На студии были сняты лидеры всесоюзного проката: «Конец атамана» Шакена Айманова
, «Тайны мадам Вонг» Степана Пучиняна
, «Девушка-джигит» Павла Боголюбова
, «Игла» Рашида Нугманова
и многие другие.
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