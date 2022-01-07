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«Я будущий великий русский писатель»: Максим Галкин о своих литературных амбициях

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7 января 2022
Последние 30 лет отечественный зритель привык видеть Максима Галкина в амплуа артиста эстрады и популярного телеведущего. Но мало кто знает, что завсегдатай «Голубого огонька» закончил факультет лингвистики РГГУ, написал (но не защитил) диссертацию о «Фаусте» Гёте, а также свободно читает на английском, немецком и французском языках просто для удовольствия. В недавнем интервью Максим рассказал о своих литературных амбициях, а также о том, что читает Алла Пугачёва.

«Я будущий великий русский писатель»: Максим Галкин о своих литературных амбициях
фото: Галина Юзефович и Максим Галкин

И хотя все предпосылки к созданию литературного произведения у Максима есть, он признаётся, что самое сложное в работе – это написать первую строчку.

«Я живу с полным ощущением, что я будущий великий русский писатель, и иногда мне достаточно этого ощущения. Обычно у артистов эстрады амбиции театральные. Или кино. У меня не было амбиций по поводу театра. Если замахиваться на кино, то надо делать его под себя, а не ждать предложений. Единственная амбиция – я должен быть писателем. Я бы жалел, если бы не осуществил её. Я никогда не стремился много денег заработать. Я их трачу так же быстро, как зарабатываю. Это не вопрос денег, а вопрос внутреннего ощущения, что я уже могу написать первую строчку романа. Меня всегда поражает смелость других авторов, у меня её нет. Я слишком сомневающийся человек, может и не напишу никогда ничего».

«Я будущий великий русский писатель»: Максим Галкин о своих литературных амбициях


Затронув тему денег, Максим также рассказал о том, сколько он зарабатывал во время учебы на факультете лингвистики: «Я зарабатывал приличные деньги, но всё равно держался за лингвистику. В декабре 1999 года я заработал 3 тысячи долларов. У меня не было машины, я ездил на метро со своим костюмчиком. То тут, то там выступал. Это был первый год аспирантуры, и я держался за надежду, что напишу кандидатскую. Для меня это было важно».

«Я будущий великий русский писатель»: Максим Галкин о своих литературных амбициях


Однако со своей женой Аллой Борисовной Пугачёвой Максим библиотеку не делит: супруги читают разные книги и редко дают друг другу рекомендации.

«У неё совершенно другие книги. Практически большинство книг, которые она называла, я не читал. Её настольная книга – двухтомник воспоминаний Константина Коровина. Она с удовольствием мне их всегда пересказывала. Она обожает роман «Долина кукол». Алла столько всего прочла когда-то. И мне сейчас многое лень читать. Она всё время слушает, читает присланные ей стихи. Все время читает поэзию. У неё такая начитанность стихотворений, что тяжело взять ещё что-то дополнительно. Я не читаю стихи. У нас было литературное упражнение: она давала мне первую строчку, а я из этой первой строчки порождал стих. Там был смысл. Мне нравилось, что что-то цельное получилось».

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«Я будущий великий русский писатель»: Максим Галкин о своих литературных амбициях фотографии
«Я будущий великий русский писатель»: Максим Галкин о своих литературных амбициях фотографии
«Я будущий великий русский писатель»: Максим Галкин о своих литературных амбициях фотографии
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