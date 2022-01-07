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«Я вас повеселю, а потом уйду»: Максим Галкин рассказал, как попал на эстраду

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7 января 2022
Ещё будучи студентом лингвистического факультета РГГУ, Максим Галкин начал выступать на сцене. О своих первых шагах в мир русской эстрады артист рассказал в недавнем интервью на YouTube-канале Галины Юзефович.

«Я вас повеселю, а потом уйду»: Максим Галкин рассказал, как попал на эстраду

«Я на сцену тихо проник. Я каждый раз, когда выходил на сцену, говорил: «Знаете, я студент, мне здесь ничего не надо, я случайно проходил. Я сейчас вас повеселю, а потом уйду». И как-то так тихо проник. В генералитете захотели, чтобы я выступал на самом престижном концерте в честь дня милиции. Где-то они меня до этого увидели. Но потом кто-то спросил, кто я такой и кто у меня «крыша». И вычеркнули меня предварительно. Но тогда администратор на свой страх и риск сказала, что меня крышуют «погоны». Какие-то генералы захотели, чтобы я выступал, но никакой «крыши», конечно, не было. И папа никогда не принимал участия в моём продвижении. Среда была плотная», – рассказал Максим.

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«Я вас повеселю, а потом уйду»: Максим Галкин рассказал, как попал на эстраду фотографии
«Я вас повеселю, а потом уйду»: Максим Галкин рассказал, как попал на эстраду фотографии
«Я вас повеселю, а потом уйду»: Максим Галкин рассказал, как попал на эстраду фотографии
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