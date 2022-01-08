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В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев

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8 января 2022
Учёные из Королевского ботанического сада Кью назвали новый вид деревьев в честь Леонардо ДиКаприо. Так они поддержали экологический активизм актёра, который ранее остановил вырубку крупнейшего в Центральной Африке леса Эбо.

В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев

В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев

В своих социальных сетях ДиКаприо поделился открытым письмом международных экспертов с просьбой остановить вырубку леса, и правительство отменило свои планы. В знак благодарности артисту учёные назвали недавно обнаруженный в Камеруне новый вид деревьев Uvariopsis dicaprio. Это небольшое тропическое вечнозелёное растение с блестящими жёлтыми цветами, растущими на стволе. Учёные нашли его только на небольшом участке леса – дерево находится под угрозой исчезновения.

В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев
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В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев фотографии
В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев фотографии
В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев фотографии
В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев фотографии
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