В честь Леонардо ДиКаприо назвали новый вид деревьев

Учёные из Королевского ботанического сада Кью назвали новый вид деревьев в честь Леонардо ДиКаприо
. Так они поддержали экологический активизм актёра, который ранее остановил вырубку крупнейшего в Центральной Африке леса Эбо.
В своих социальных сетях ДиКаприо поделился открытым письмом международных экспертов с просьбой остановить вырубку леса, и правительство отменило свои планы. В знак благодарности артисту учёные назвали недавно обнаруженный
в Камеруне новый вид деревьев Uvariopsis dicaprio
. Это небольшое тропическое вечнозелёное растение с блестящими жёлтыми цветами, растущими на стволе. Учёные нашли его только на небольшом участке леса – дерево находится под угрозой исчезновения.
обсуждение >>