Татьяна Лазарева, Ирина Хакамада и Юлия Ауг обсудили новую этику

В преддверии Нового года Ирина Хакамада, Юлия Ауг, Татьяна Лазарева и Наталья Синдеевасобрались за одним столом, чтобы подвести личные итоги года, порассуждать о возрасте с отметкой 50+ и поговорить о трендах уходящего года. Одним из вопросов стала новая этика: на примере скандала вокруг Криса Нота, футболиста Артёма Дзюбы и личных историй из жизни Татьяна, Ирина и Юлия обсудили этот болящий нерв современного общества.
фото: Ирина Хакамада и Татьяна Лазарева
Ирина Хакамада
«Новая этика – это моральные правила поведения. Она касается секса, отношений, образования в онлайне. Цифровая индустрия захватила всё и вся: стиль жизни, мозги, культуру поведения, этику и эстетику в том числе. Поэтому, ребята, встречаем новую этику».
Татьяна Лазерева
«Молодые девушки всё время меня спрашивают, как мы жили в те трудные годы, когда нас могли схватить за жопу. Мы жили. А теперь меня пытаются обвинить в том, что я жила неправильно? Да пошли вы нафиг. Это были нормы. Нормы меняются. Но не нужно сегодняшние нормы применять к тому, что было раньше. Новая этика заключается в том, что мы всем должны всё объяснять. Можно я буду жить так, как я хочу?».
фото: Татьяна Лазарева
Юлия Ауг
«В тех обвинениях в сторону Криса Нота, которые я прочитала, я не увидела изнасилования. Изнасилование – это невероятно страшный акт вандализма, когда тебе причиняют физические страдания, физическую и моральную боль. Против твоей воли. Но когда девушка говорит о том, что её погладили по спине, и она убежала – это не изнасилование».
«У меня был роман на работе, но я была тем самым человеком, который харассил. Это было уже во время новой этики. И когда я поняла, что я неровно дышу к этому человеку, я подумала: «Боже, он же мой подчинённый, это же кошмар». И я в ужасе мучилась два месяца. Потом я подумала, что мне наплевать. И я ему сказала, что он мне нравится. И даже роман случился. Но, может быть, он через некоторое время издаст мемуары и обвинит меня в харассменте».
фото: Юлия Ауг
«Помните историю с Дзюбой? Когда весь интернет поделился. Одни говорили: «Фу, как стыдно». Другие: «Да нормальный чувак, у него там всё круто». И тут приходит моя дочь Полина и спрашивает, зачем я это смотрю. Человек вообще-то не предполагал, что это выйдет в сеть. Это была его абсолютно приватная история. В этом как раз этика. Полину однажды схватили за задницу на съёмочной площадке. Это был человек старше, очень статусный человек. Это решается спокойно и цивилизовано. Она пошла к продюсеру, и рассказала о случившемся. С этим человеком ничего особенного не было: его никто не уволил, не убрал, но человек больше к Полине не подходил».
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