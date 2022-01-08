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«Мне изменяли все»: Ирина Хакамада об отношениях с мужчинами

8 января
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8 января 2022
Полиамория с недавних пор стала возможностью перестроить традиционный формат отношений между мужчиной и женщиной. И если раньше измена считалась весомым поводом для развода, то сейчас влюблённость партнера в другого человека для многих союзов стала нормой. В недавнем интервью Ирина Хакамада рассказала, почему отношения невозможны без измен и как к этому правильно относиться.

«Мне изменяли все»: Ирина Хакамада об отношениях с мужчинами

«Мою теорию о том, что все мужики полигамны, уже сто раз обосрали. Женщины, в среднем, моногамны. Есть измены физиологические, с проститутками. Женщины считают, что это измены. Но измены – это любить другого. Мужчины могут любить двух, трёх женщин параллельно. Любить – это химия. Человек не может без этого. Женщины секс и любовь объединяют. Если женщина имеет возлюбленного, то она оправдает всё: и его хреновый секс, и идиотский интеллектуальный уровень, и его поведение, потому что это химия. Мужа в этот момент она не любит. Он для неё родственник. А мужчина способен любить обеих».

«Мне изменяли все»: Ирина Хакамада об отношениях с мужчинами

«Мне изменяли все мужья, мне изменяли все возлюбленные, мне изменяли все любовники. И однажды я спросила одного мудрого мужика: «Скажи, почему мне изменяют все?» И он ответил: «Потому что ты никому не принадлежишь. Тебя воспринимают как вселенную, которая прекрасна и просто находится рядом. Но ты не их. И не принадлежешь никому». Поэтому я давала им столько свободы, чтобы взамен от меня не требовали принадлежности».
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№ 1
Яся Ацкевич   8.01.2022 - 22:57
С одной стороны правильно, с другой нет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Мне изменяли все»: Ирина Хакамада об отношениях с мужчинами фотографии
«Мне изменяли все»: Ирина Хакамада об отношениях с мужчинами фотографии
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