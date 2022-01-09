Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Вячеславу Чепурченко запретили въезд на территорию Украины на три года

9 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
9 января 2022
34-летний актёр Вячеслав Чепурченко, известный зрителям по ролям в сериалах «Измены» и «Жуки», пополнил список российских артистов, которым запрещён въезд на территорию Украины. Об этом Вячеслав совершенно неожиданно узнал 7 января, когда прилетел из Стамбула в аэропорт «Борисполь» и был задержан сотрудниками пограничной службы Украины. Чепурченко прилетел на съёмки, однако пограничники запретили ему въезд на территорию страны, сославшись на нарушение норм украинского законодательства.

Вячеславу Чепурченко запретили въезд на территорию Украины на три года

«Во время проведения необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съёмках российского сериала», - гласит сайт ведомства.
Под российским сериалом, съёмки которого проходили в Крыму, имеется в виду, скорее всего, «Гурзуф».
В ходе допроса, которому подвергли Чепурченко, «иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове». На видео, опубликованном на сайте ведомства, в качестве подтверждения своей невиновности допрашиваемый утверждает, что не знает географии Украины. Актёра уведомили о том, что запрет на въезд в страну действует три года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Жигунов раскритиковал появление «Сватов» на российском государственном канале
Поиск по меткам
конфликтполитика
персоны
Вячеслав Чепурченко
фильмы
ГурзуфЖукиИзмены

фотографии >>
Вячеславу Чепурченко запретили въезд на территорию Украины на три года фотографии
Вячеславу Чепурченко запретили въезд на территорию Украины на три года фотографии
Вячеславу Чепурченко запретили въезд на территорию Украины на три года фотографии
Вячеславу Чепурченко запретили въезд на территорию Украины на три года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Зайчук
8 января ушёл из жизни актёр Владимир Зайчук.
Александр Тимофеевский
7 января ушёл из жизни писатель, сценарист Александр Тимофеевский.
Мария Кленская
6 января ушла из жизни актриса Мария Кленская.
Сидни Пуатье
6 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Сидни Пуатье.
Питер Богданович
6 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Питер Богданович.

День рождения >>

Айсулу Азимбаева
Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Нина Гогаева
Асель Калиева
Татьяна Панкова
Александр Сетейкин
Полина Фокина
Семён Фурман
Елена Чарквиани
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Юзеф Нальберчак
Джоэли Ричардсон
Джей Кэй Симмонс
Имелда Стонтон
все родившиеся 9 января >>

Афиша кино >>

King's man: Начало
боевик, комедия, приключения, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Даже мыши попадают в рай
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Франция, 2021
Крик
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Лакричная пицца
драма, комедия
США, 2021
Одни дома
комедия, семейное кино
США, 2021
Робот Ари
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2020
Тайна
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Убить босса
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Фальшивомонетчик
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram