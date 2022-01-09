Вячеславу Чепурченко запретили въезд на территорию Украины на три года

34-летний актёр Вячеслав Чепурченко
, известный зрителям по ролям в сериалах «Измены»
и «Жуки»
, пополнил список российских артистов, которым запрещён въезд на территорию Украины. Об этом Вячеслав совершенно неожиданно узнал 7 января, когда прилетел из Стамбула в аэропорт «Борисполь» и был задержан сотрудниками пограничной службы Украины. Чепурченко прилетел на съёмки, однако пограничники запретили ему въезд на территорию страны, сославшись на нарушение норм украинского законодательства.
«Во время проведения необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съёмках российского сериала»
, - гласит сайт ведомства
.
Под российским сериалом, съёмки которого проходили в Крыму, имеется в виду, скорее всего, «Гурзуф»
.
В ходе допроса, которому подвергли Чепурченко, «иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове»
. На видео, опубликованном на сайте ведомства, в качестве подтверждения своей невиновности допрашиваемый утверждает, что не знает географии Украины. Актёра уведомили о том, что запрет на въезд в страну действует три года.
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