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Кая Скоделарио стала мамой во второй раз

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9 января 2022
Результаты переоценки ценностей, спровоцированной серией карантикул, продолжают уплотнять поколение детей пандемии. 8 января британская актриса Кая Скоделарио поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новостью о рождении второго ребёнка.

Кая Скоделарио стала мамой во второй раз

На родах присутствовал муж Каи, актёр Бенджамин Уокер, смешивший её во время схваток. И хотя для Кайи это уже второй опыт родов, менее болезненным процесс от этого не стал. О чём актриса не преминула сообщить в сториз, приведя болезненность родов в качестве аргумента для равноправной оплаты труда.

Кая Скоделарио стала мамой во второй раз

«Роды - это сумасшествие. Платите женщинам не меньше мужчин, негодяи!»
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Кая Скоделарио стала мамой во второй раз фотографии
Кая Скоделарио стала мамой во второй раз фотографии
Кая Скоделарио стала мамой во второй раз фотографии
Кая Скоделарио стала мамой во второй раз фотографии
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