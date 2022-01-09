Кая Скоделарио стала мамой во второй раз

Результаты переоценки ценностей, спровоцированной серией карантикул, продолжают уплотнять поколение детей пандемии
. 8 января британская актриса Кая Скоделарио поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новостью о рождении второго ребёнка
.
На родах присутствовал муж Каи, актёр Бенджамин Уокер
, смешивший её во время схваток. И хотя для Кайи это уже второй опыт родов, менее болезненным процесс от этого не стал. О чём актриса не преминула сообщить в сториз, приведя болезненность родов в качестве аргумента для равноправной оплаты труда.
«Роды - это сумасшествие. Платите женщинам не меньше мужчин, негодяи!»
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