Звезда «Ходячих мертвецов» Том Пейн впервые стал отцом

В «Ходячих мертвецах» героям было не до детоводства - только и успевай, что отбиваться от зомби, разрешать конфликты с обезумевшими выжившими и строить укрытия. Другое дело - пандемия коронавирусной инфекции, упрятавшая всех по домам на принудительные каникулы в условиях комфорта. Воспользовавшись этой затяжной паузой, многие работники культуры решили, что лучшего времени для ухода за новорождённым не подгадать. 2022 год обещает быть не менее урожайным, чем 2021. Пока мы ждём весточки от глубоко беременной Дженнифер Лоуренс, о рождении второго сына уже сообщила Кая Скоделарио. А сыгравший роль Иисуса в «Ходячих мертвецах» Том Пейн тоже на днях познал радость отцовства. О чём и поведал подписчикам в Инстаграме. «Гаррисон Магнус Остин Пейн, родившийся 5 января. Не могу поверить, что ты здесь. Мы любим тебя неизмеримо и всегда будем с тобой. Следующее большое путешествие начинается с тебя».
Жена актёра, модель и певица Дженнифер Окерман, выступающая под псевдонимом Final Child, опубликовала снимок с новорождённым сыном (и прикрывающим его лицо стикером-оберегом). Кстати, новость о своей беременности Окерман сообщила в ноябре 2021 года, прибегнув к сравнительно новому модному способу - с помощью клипа, в съёмках которого принял участие и Том. Роман Тома и Дженнифер закрутился в конце 2013 года, но поженились артисты лишь в 2020 году.
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