Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезда «Ходячих мертвецов» Том Пейн впервые стал отцом

9 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
9 января 2022
В «Ходячих мертвецах» героям было не до детоводства - только и успевай, что отбиваться от зомби, разрешать конфликты с обезумевшими выжившими и строить укрытия. Другое дело - пандемия коронавирусной инфекции, упрятавшая всех по домам на принудительные каникулы в условиях комфорта. Воспользовавшись этой затяжной паузой, многие работники культуры решили, что лучшего времени для ухода за новорождённым не подгадать. 2022 год обещает быть не менее урожайным, чем 2021. Пока мы ждём весточки от глубоко беременной Дженнифер Лоуренс, о рождении второго сына уже сообщила Кая Скоделарио. А сыгравший роль Иисуса в «Ходячих мертвецах» Том Пейн тоже на днях познал радость отцовства. О чём и поведал подписчикам в Инстаграме. «Гаррисон Магнус Остин Пейн, родившийся 5 января. Не могу поверить, что ты здесь. Мы любим тебя неизмеримо и всегда будем с тобой. Следующее большое путешествие начинается с тебя».

Звезда «Ходячих мертвецов» Том Пейн впервые стал отцом

Звезда «Ходячих мертвецов» Том Пейн впервые стал отцом

Жена актёра, модель и певица Дженнифер Окерман, выступающая под псевдонимом Final Child, опубликовала снимок с новорождённым сыном (и прикрывающим его лицо стикером-оберегом). Кстати, новость о своей беременности Окерман сообщила в ноябре 2021 года, прибегнув к сравнительно новому модному способу - с помощью клипа, в съёмках которого принял участие и Том. Роман Тома и Дженнифер закрутился в конце 2013 года, но поженились артисты лишь в 2020 году.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Культура отмены, зомби-апокалипсис и дети пандемии: Тренды и страхи 2021 года
Дженнифер Лоуренс рассказала о предстоящем материнстве
Поиск по меткам
детисоцсети
фильмы
Ходячие мертвецы

фотографии >>
Звезда «Ходячих мертвецов» Том Пейн впервые стал отцом фотографии
Звезда «Ходячих мертвецов» Том Пейн впервые стал отцом фотографии
Звезда «Ходячих мертвецов» Том Пейн впервые стал отцом фотографии
Звезда «Ходячих мертвецов» Том Пейн впервые стал отцом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Зайчук
8 января ушёл из жизни актёр Владимир Зайчук.
Александр Тимофеевский
7 января ушёл из жизни писатель, сценарист Александр Тимофеевский.
Мария Кленская
6 января ушла из жизни актриса Мария Кленская.
Сидни Пуатье
6 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Сидни Пуатье.
Питер Богданович
6 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Питер Богданович.

День рождения >>

Айсулу Азимбаева
Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Нина Гогаева
Асель Калиева
Татьяна Панкова
Александр Сетейкин
Полина Фокина
Семён Фурман
Елена Чарквиани
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Юзеф Нальберчак
Джоэли Ричардсон
Джей Кэй Симмонс
Имелда Стонтон
все родившиеся 9 января >>

Афиша кино >>

King's man: Начало
боевик, комедия, приключения, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Даже мыши попадают в рай
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Франция, 2021
Крик
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Лакричная пицца
драма, комедия
США, 2021
Одни дома
комедия, семейное кино
США, 2021
Робот Ари
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2020
Тайна
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Убить босса
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Фальшивомонетчик
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram