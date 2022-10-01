Владимиру Меньшову открыли памятник на Новодевичьем кладбище

В пятницу на могиле Владимира Меньшова установили надгробный памятник. Он выполнен из тёмного мрамора, а в центре красуются взлетающие белоснежные голуби, отсылающие к культовому фильму Меньшова «Любовь и голуби». О важном событии сообщила дочь режиссёра Юлия Меньшова.
фото: Семья Владимира Меньшова: жена, дочь, зять, внуки
«Сегодня мы открыли памятник на могиле папы на Новодевичьем. Для нашей семьи это было важным делом. Важным днём. И большим событием. Спасибо всем, кто сегодня разделил его с нами», – написала Юлия. Памятник открыли в присутствии семьи, друзей и коллег народного артиста.
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