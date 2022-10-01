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Владимиру Меньшову открыли памятник на Новодевичьем кладбище

1 октября
2022 год

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1 октября 2022
В пятницу на могиле Владимира Меньшова установили надгробный памятник. Он выполнен из тёмного мрамора, а в центре красуются взлетающие белоснежные голуби, отсылающие к культовому фильму Меньшова «Любовь и голуби». О важном событии сообщила дочь режиссёра Юлия Меньшова.

Владимиру Меньшову открыли памятник на Новодевичьем кладбище
фото: Семья Владимира Меньшова: жена, дочь, зять, внуки

Владимиру Меньшову открыли памятник на Новодевичьем кладбище

Владимиру Меньшову открыли памятник на Новодевичьем кладбище

«Сегодня мы открыли памятник на могиле папы на Новодевичьем. Для нашей семьи это было важным делом. Важным днём. И большим событием. Спасибо всем, кто сегодня разделил его с нами», – написала Юлия. Памятник открыли в присутствии семьи, друзей и коллег народного артиста.
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№ 2
Макс Милиан   1.10.2022 - 17:49
Позади стоит крест на могиле Ланового, на других фото это видно. ... читать далее>>
№ 1
ledi43   1.10.2022 - 17:31
Мне показалось или на памятнике действительно фото Василия Ланового? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Владимиру Меньшову открыли памятник на Новодевичьем кладбище фотографии
Владимиру Меньшову открыли памятник на Новодевичьем кладбище фотографии
Владимиру Меньшову открыли памятник на Новодевичьем кладбище фотографии
Владимиру Меньшову открыли памятник на Новодевичьем кладбище фотографии
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