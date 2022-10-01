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Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд поженились

1 октября
2022 год

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1 октября 2022
Режиссёр «Стражей галактики» и «Отряда Самоубийц» Джеймс Ганн и актриса Дженнифер Холланд поженились спустя более семи лет отношений. Об этом Ганн рассказал в социальных сетях.

Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд поженились

Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд поженились

«Спустя 7 лет я наконец женился на любви всей своей жизни Дженнифер Холланд. Какой невероятный, прекрасный, ошеломляющий день в окружении самой замечательной семьи и друзей», – написал режиссёр. Церемония прошла на ранчо Данбар в штате Колорадо. Особого внимания заслуживает свадебный торт, который украсили две фигурки Funko в виде Ганна и Холланд.

Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд поженились

«Джеймс! Спасибо, что делишься со мной своей любовью, жизнью и семьей. Спасибо, что выбрал меня, что возвысил меня и что всегда заставлял меня смеяться от души. Желаю, чтобы ещё много лет мы следовали за первыми необыкновенными 7 годами», — написала в своих соцсетях Холланд. На свадьбе также был замечен актёрский состав из «Стражей галактики» и «Отряда самоубийц».

Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд поженились

Возлюбленных познакомил общий друг Майкл Розенбаум в 2015 году. В начале 2022 года Джеймс сделал Дженнифер предложение руки и сердца. В фильмах Ганна актриса снималась дважды — сначала в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в роли Эмилии Харкорт, а затем в сериале «Миротворец».
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Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд поженились фотографии
Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд поженились фотографии
Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд поженились фотографии
Джеймс Ганн и Дженнифер Холланд поженились фотографии
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