СМИ: Алла Пугачёва продаёт замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей

Алла Пугачёва выставила на продажу свой особняк в подмосковной деревне Грязь за 1 миллиард рублей. По данным телеграмм-канала Mash, певица возвращалась в Россию именно ради того, чтобы решить вопрос с недвижимостью, а также – забрать документы детей из школы.
Пока что желающих приобрести замок не нашлось. Сейчас за жильём присматривает (и живёт там же) внук примадонны, Никита Пресняков.
фото: Алла Пугачёва и Максим Галкин в замке
По словам родителей одноклассников Гарри и Лизы, Алла Борисовна запросила у руководства 1-й московской гимназии в Липках личные дела, табели успеваемости, медкарты и награды детей, чтобы забрать их в Израиль. Директор певицы заявила РИА Новости, что не будет комментировать эту информацию.
Алла Пугачёва вместе с детьми и мужем Максимом Галкинымпокинули Россию в начале марта. В конце августа примадонна вернулась в Москву и проводила детей на линейку 1 сентября. Однако недавно стало известно, что она вновь улетела в Израиль без обратного билета.
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