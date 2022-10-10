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48-летняя Хилари Суэнк впервые станет мамой

10 октября
2022 год

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10 октября 2022
6 октября состоялась премьера нового сериала «Аляска Дейли» с двукратной обладательницей премии «Оскар» Хилари Суэнк в роли журналистки, расследующей дело об исчезновениях женщин в Аляске. Для Суэнк эта роль стала первым крупным проектом после пандемии, и по случаю выхода сериала актриса дала интервью в эфире шоу «С добрым утром, Америка». В завершении интервью актриса поделилась со зрителями шоу неожиданной новостью - она и её муж Филип Шнайдер скоро станут родителями.

48-летняя Хилари Суэнк впервые станет мамой

«Я очень рада поделиться этой новостью с Америкой. Это то, чего я ждала очень долго - я буду мамой. И не одного ребёнка, а двух. Как же здорово иметь возможность говорить об этом, делиться этим».

Позже, в эфире «Шоу Келли и Райана» актриса уточнила, что на съёмочной площадке сериала «Аляска Дейли» она тщательно скрывала от коллег свою беременность. «В какой-то момент я перестала влезать в одежду, так что пришлось разрезать джинсы. А потом я одела куртку, которой не было в гардеробе моей героини».

Для 48-летней Суэнк это будет первый опыт материнства. Судя по всему, актриса долго не могла забеременеть, и теперь, находясь на втором триместре, до сих пор не может поверить своему счастью: «Это настоящее благословение, абсолютное чудо. Поверить не могу».
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48-летняя Хилари Суэнк впервые станет мамой фотографии
48-летняя Хилари Суэнк впервые станет мамой фотографии
48-летняя Хилари Суэнк впервые станет мамой фотографии
48-летняя Хилари Суэнк впервые станет мамой фотографии
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