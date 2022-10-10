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Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку

10 октября
2022 год

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10 октября 2022
В прошлый четверг Лина Хиди, наиболее известная по роли Серсеи в сериале «Игра престолов», вышла замуж за актёра Марка Менчаку, знакомого зрителям по ролям в сериалах «Озарк» и «Чужак». Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям гостей, на свадьбу актёров в Апулию приехали ветераны войны с белыми ходоками Питер Динклэйдж, Софи Тёрнер, Мишель Фэйрли и Конлет Хилл.

Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку
фото: Лина и Марк

Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку

Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку
фото: Питер Динклэйдж, Мишель Фэйрли и Конлет Хилл

Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку
фото: Софи Тёрнер и Джо Джонас с гостями свадьбы

Для 47-летнего Менчаки этот брак стал первым, а вот 49-летняя Хиди уже побывала замужем за Питером Лоуграном, от которого родила сына Вилли. Также у актрисы есть дочь Тедди от режиссёра Дэна Кадана.
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Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку фотографии
Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку фотографии
Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку фотографии
Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку фотографии
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