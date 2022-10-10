Лина Хиди вышла замуж за Марка Менчаку

В прошлый четверг Лина Хиди
, наиболее известная по роли Серсеи в сериале «Игра престолов»
, вышла замуж за актёра Марка Менчаку
, знакомого зрителям по ролям в сериалах «Озарк»
и «Чужак»
. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям гостей, на свадьбу актёров в Апулию приехали ветераны войны с белыми ходоками Питер Динклэйдж
, Софи Тёрнер
, Мишель Фэйрли
и Конлет Хилл
.
фото: Лина и Марк
фото: Питер Динклэйдж, Мишель Фэйрли и Конлет Хилл
фото: Софи Тёрнер и Джо Джонас с гостями свадьбы
Для 47-летнего Менчаки этот брак стал первым, а вот 49-летняя Хиди уже побывала замужем за Питером Лоуграном
, от которого родила сына Вилли. Также у актрисы есть дочь Тедди от режиссёра Дэна Кадана
.
обсуждение >>