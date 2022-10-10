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Том Круз станет первым актёром, который отправится в открытый космос

10 октября
2022 год

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10 октября 2022
Космическая гонка продолжается. В 2021 году Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели 12 дней на МКС, снимая сцены для фильма «Вызов». Во время своего путешествия актриса и режиссёр оставались на космической станции и не выходили в открытый космос. Эстафету принял всеядный 60-летний Том Круз, который собирается отправиться в открытый космос для съёмок в фильме. Проект, в котором задействован режиссёр Даг Лайман, был запущен ещё в 2020 году. Но пандемия коронавирусной инфекции разрушила планы студии Universal. И вот, спустя почти три года Круз и Лайман вернулись к идее запустить актёра на ракете в направлении Международной Космической Станции.

Том Круз станет первым актёром, который отправится в открытый космос

«Думаю, Том Круз выведет нас в космос. Он выведет мир в космос», - заявила президент компании Universal Донна Лэнгли в интервью BBC. «У нас с Томом в разработке есть замечательный проект, в рамках которого Том отправится на ракете в космос и будет там сниматься». Лэнгли уточнила, что большинство сцен фильма, у которого ещё нет названия, будут сняты на Земле, но студия надеется, что Круз станет «первым гражданским лицом, вышедшим в открытый космос».
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Том Круз станет первым актёром, который отправится в открытый космос фотографии
Том Круз станет первым актёром, который отправится в открытый космос фотографии
Том Круз станет первым актёром, который отправится в открытый космос фотографии
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