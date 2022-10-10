Том Круз станет первым актёром, который отправится в открытый космос

Космическая гонка продолжается. В 2021 году Клим Шипенко
и Юлия Пересильд провели 12 дней на МКС
, снимая сцены для фильма «Вызов»
. Во время своего путешествия актриса и режиссёр оставались на космической станции и не выходили в открытый космос. Эстафету принял всеядный 60-летний Том Круз
, который собирается отправиться в открытый космос для съёмок в фильме. Проект, в котором задействован режиссёр Даг Лайман
, был запущен ещё в 2020 году. Но пандемия коронавирусной инфекции разрушила планы студии Universal. И вот, спустя почти три года Круз и Лайман вернулись к идее запустить актёра на ракете в направлении Международной Космической Станции.
«Думаю, Том Круз выведет нас в космос. Он выведет мир в космос»
, - заявила президент компании Universal Донна Лэнгли в интервью BBC. «У нас с Томом в разработке есть замечательный проект, в рамках которого Том отправится на ракете в космос и будет там сниматься»
. Лэнгли уточнила, что большинство сцен фильма, у которого ещё нет названия, будут сняты на Земле, но студия надеется, что Круз станет «первым гражданским лицом, вышедшим в открытый космос»
.
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