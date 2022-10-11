«Лучшее — враг хорошего! Отстаньте уже от города»: Стася Милославская о ежегодных ремонтных работах в Москве

В постоянной рубрике «Это мой город» интернет-издания «Москвич» деятели отечественной культуры рассказывают о Москве и москвичах, любимых заведениях и отличии столицы от других крупных городов мира. Героиня нового выпуска
, актриса Стася Милославская
призналась, что в европейских городах ей очень не хватает круглосуточного сервиса.
«Европа раздражает меня своей «некруглосуточностью». Я избалована Москвой, где в три часа ночи можно починить телефон, сделать эпиляцию и поесть. В Европе о таком можно только мечтать. Я жила и работала в Мадриде почти полгода и так и не смирилась со всем этим. Говорю же: избалована Москвой»
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Восхваляя всевозможные летние варианты досуга, актриса отметила ставший уже предметом раздражённых шуток вечный ремонт города и вседозволенность самокатчиков.
«Не нравится, как и всем, наверное, что ремонтные работы начинаются именно в теплое время года. Когда хочется гулять, гулять, гулять. Прямо бесит: везде стучат, трещат, тарахтят — не пройти и не проехать. И каждый год одно и то же. Лучшее — враг хорошего! Отстаньте уже от города.
Не нравится мне, что нет четких правил для самокатчиков. Это не значит, что я из тех, кто против них: я и сама катаюсь иногда. Но не хватает четких правил!
В Мадриде, например, на самокатах можно ехать только по проезжей части: если заедешь на тротуар, где люди идут, тебя за руку сразу может схватить полицейский и выписать штраф, и он будет прав. У нас же самокаты везде, поэтому огромное количество людей калечится»
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