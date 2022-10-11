Ева Мендес опровергла слухи о завершении актёрской карьеры

В начале сентября 2022 ряд западных СМИ с подачи издания «Variety» распространил информацию о том, что Ева Мендес
завершила свою актёрскую карьеру. В короткой заметке для «Variety»
журналист Марк Малкин
, цитируя актрису, заявил, что Ева не собирается в ближайшее время возвращаться к работе в кино и совсем не скучает по былым временам. Об этом Малкину якобы сообщила сама Ева во время посиделок в ресторане в Западном Голливуде.
«Я устала бороться за хорошие роли»
, - цитирует журналист актрису. «В какой-то момент я подумала, что сама буду создавать возможности для других и стану продюсером, чтобы работать над собственным материалом. Но потом мне показалось, что оно того не стоит»
.
Ева «выпала из обоймы» десять лет назад, сосредоточившись на воспитании дочерей от Райана Гослинга
- 7-летней Эсмеральды и 6-летней Аманды. «Сейчас гораздо больше возожностей для латиноамериканских актрис, мне в своё время не предлагали роли, написанные не специально для латиноамериканок. Замечательно, что сейчас всё иначе, так что, кто знает, чем я буду заниматься в будущем. Но сейчас я предпочитаю семью»
.
Спустя месяц актриса решила прокомментировать слухи о завершении карьеры, опубликовав опровержение в соцсетях.
«Я никогда не завершала актёрскую карьеру.
Я хотела быть дома с моими детьми, и к счастью, мои сторонние бизнес-проекты позволили мне воплотить это желание в больше мере, чем актёрская карьера.
Также меня не очень устраивали стереотипные роли, которые мне тогда предлагали. Особенно после того, как мне довелось поработать в фильме фильме «Как поймать монстра» - это был проект мечты.
К чему я это всё? К тому, что я никогда не завершала карьеру»
.
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