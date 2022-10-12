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Кейли Куоко впервые станет мамой

12 октября
2022 год

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12 октября 2022
Актриса и звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко объявила, что скоро станет мамой. Она опубликовала серию фотографий, на которых показала положительный тест на беременность и праздничный торт с розовой начинкой (актриса ждёт девочку), а также поделилась радостными снимками со своим возлюбленным, актёром Томом Пелфри. На фото у Кейли и Тома на безымянных пальцах заметны обручальные кольца, что говорит о том, что они, возможно, уже поженились.

Кейли Куоко впервые станет мамой
фото: Кейли Куоко и Том Пелфри

Кейли Куоко впервые станет мамой

«Малышка появится уже в следующем году! Я за гранью блаженства и на седьмом небе от счастья! Я люблю тебя, Том!», – написала 36-летняя актриса. Для Кейли и 40-летнего Тома этот ребёнок станет первым. Об отношениях пары стало известно в марте этого года, а в сентябре они вместе появились на красной дорожке 74-й церемонии «Эмми».

Кейли Куоко впервые станет мамой
фото: Кейли Куоко и Том Пелфри
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№ 1
ГеоргГеорг   12.10.2022 - 15:01
Очень люблю ее наблюдать на экране. Этакая соседка простушка но глубокая простушка, не простая. Думаю она и в жизни добрый открытый человек, ну, надеюсь. И рад за нее. Посмотрите сериал "Бортпроводница"... читать далее>>
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Кейли Куоко впервые станет мамой фотографии
Кейли Куоко впервые станет мамой фотографии
Кейли Куоко впервые станет мамой фотографии
Кейли Куоко впервые станет мамой фотографии
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