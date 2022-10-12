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В «Современнике» снова отменили показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на вoйну

12 октября
2022 год

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12 октября 2022

Московский театр «Современник» отменил показ спектакля «Первый хлеб», который был запланирован на 17 октября, по причине технических неполадок. Предыдущий показ должен был состояться 3 октября, однако он тоже был отменён – в театре не нашли замену исполнителю главной роли Виталию Муратову. Лия Ахеджакова, которая также играет в спектакле главную роль, заявила, что «никаких технических причин нет». Актриса предположила, что спектакль отменили из-за «отмашки сверху».

В «Современнике» снова отменили показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на вoйну

«Нет никаких технических причин, просто исполнитель роли блогера, который произносит на сцене всего четыре реплики в разговоре со мной, не может играть. Не знаю, угодил ли он под мобилизацию или есть другая причина, нам не объясняют. Но главное, что в театре нет никого, кто мог бы сказать четыре реплики и его заменить», – сказала актриса.

Ахеджакова выразила недоумение в связи с тем, что «Современник» не нашёл замену выбывшему актёру. Раньше в форс-мажорных ситуациях на помощь всегда приходил автор пьесы Ринат Ташимов: «Он не только автор этой прелестной пьесы, но и замечательный артист. Когда кто-нибудь заболевает или возникает съёмка, которую нельзя отменить, он тут же приходит и играет любую роль. Поэтому до сих пор мы были в полном порядке. Я думаю, что где-то наверху дали отмашку. У меня такие подозрения. Слишком хорошо зал принимал спектакль», – добавила Ахеджакова.

В «Современнике» снова отменили показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на вoйну
фото: Афиша спектакля

Спектакль «Первый хлеб» рассказывает о двух парнях, которые утратили почву под ногами, они потеряны и не знают, что делать со своими жизням, не могут просто жить и любить, и поэтому идут на вoйну. В прошлом году спектакль увяз в скандалах, когда активисты организации «Офицеры России» обвиняли авторов в пропаганде однополых отношений, использовании ненормативной лексики и оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны. Активисты другой организации пошли дальше и потребовали лишить Ахеджакову звания Народной артистки РФ. Ни те, ни другие, как выяснилось позже, спектакль не видели.
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В «Современнике» снова отменили показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на вoйну фотографии
В «Современнике» снова отменили показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на вoйну фотографии
В «Современнике» снова отменили показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на вoйну фотографии
В «Современнике» снова отменили показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на вoйну фотографии
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