В «Современнике» снова отменили показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на вoйну

Московский театр «Современник» отменил показ спектакля «Первый хлеб», который был запланирован на 17 октября, по причине технических неполадок. Предыдущий показ должен был состояться 3 октября, однако он тоже был отменён – в театре не нашли замену исполнителю главной роли Виталию Муратову. Лия Ахеджакова, которая также играет в спектакле главную роль, заявила, что «никаких технических причин нет». Актриса предположила, что спектакль отменили из-за «отмашки сверху».
«Нет никаких технических причин, просто исполнитель роли блогера, который произносит на сцене всего четыре реплики в разговоре со мной, не может играть. Не знаю, угодил ли он под мобилизацию или есть другая причина, нам не объясняют. Но главное, что в театре нет никого, кто мог бы сказать четыре реплики и его заменить», – сказала актриса.
Ахеджакова выразила недоумение в связи с тем, что «Современник» не нашёл замену выбывшему актёру. Раньше в форс-мажорных ситуациях на помощь всегда приходил автор пьесы Ринат Ташимов: «Он не только автор этой прелестной пьесы, но и замечательный артист. Когда кто-нибудь заболевает или возникает съёмка, которую нельзя отменить, он тут же приходит и играет любую роль. Поэтому до сих пор мы были в полном порядке. Я думаю, что где-то наверху дали отмашку. У меня такие подозрения. Слишком хорошо зал принимал спектакль», – добавила Ахеджакова.
фото: Афиша спектакля
Спектакль «Первый хлеб» рассказывает о двух парнях, которые утратили почву под ногами, они потеряны и не знают, что делать со своими жизням, не могут просто жить и любить, и поэтому идут на вoйну. В прошлом году спектакль увяз в скандалах, когда активисты организации «Офицеры России» обвиняли авторов в пропаганде однополых отношений, использовании ненормативной лексики и оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны. Активисты другой организации пошли дальше и потребовали лишить Ахеджакову звания Народной артистки РФ. Ни те, ни другие, как выяснилось позже, спектакль не видели.
обсуждение >>