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Билла Мюррея обвинили в сексуальных домогательствах

12 октября
2022 год

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12 октября 2022
Весной этого года приостановили съёмки комедии Азиза Ансари «Быть смертным» с участием Билла Мюррея из-за жалобы на «неподобающее поведение» актёра. Сегодня издание Page Six опубликовало новые подробности инцидента.

Билла Мюррея обвинили в сексуальных домогательствах

Жалоба поступила от сотрудницы съёмочной группы. Девушка заявила, что 72-летний Мюррей «целовал её тело», а после залез на неё сверху. Она пыталась сопротивляться, однако не могла двигаться под весом актёра. Свидетели со съёмочной площадки подтвердили, что Мюррей действительно приставал к девушке и пытался её поцеловать. По словам инсайдера, потерпевшая «интерпретировала его действия как исключительно сексуальные» и была «в ужасе».

Ранее Мюррей заявил, что коллега неправильно его поняла, однако он готов учиться на ошибках и хотел бы вернуть доверие девушки: «То, что я находил смешным, когда был ребёнком, может уже не быть смешным сегодня. Всё меняется, времена меняются. Сейчас мы с ней разговариваем и пытаемся помириться друг с другом. Мы оба профессионалы и нравимся друг другу с этой точки зрения, да и в целом тоже. Если мы теперь не сможем поладить и доверять друг другу, то нет смысла продолжать совместную работу и снимать фильм. Этот случай меня кое-чему научил», – сказал актёр.

В материале Page Six отмечается, что Мюррей попытался замять скандал и выплатил 100 тысяч долларов в рамках договора о неразглашении. Судя по всему, это ему не помогло.
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Билла Мюррея обвинили в сексуальных домогательствах фотографии
Билла Мюррея обвинили в сексуальных домогательствах фотографии
Билла Мюррея обвинили в сексуальных домогательствах фотографии
Билла Мюррея обвинили в сексуальных домогательствах фотографии
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