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«Когда я не снимаюсь, я – домохозяйка»: Джулия Робертс назвала свою семейную жизнь «сбывшейся мечтой»

12 октября
2022 год

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12 октября 2022

Джулия Робертс в интервью CBS призналась, что семейная жизнь для неё значит гораздо больше, чем карьера. Актриса рассказала об отношениях с мужем Дэниэлом Модером и их детьми – близнецами Хэзел и Финнеасом, которым сейчас по 17 лет, и 15-летним Генри.

«Когда я не снимаюсь, я – домохозяйка»: Джулия Робертс назвала свою семейную жизнь «сбывшейся мечтой»

«Когда я не снимаюсь, быть домохозяйкой – это моя работа на полную ставку. Конечно, это не волшебный мир с радугой и единорогами каждый день, но это приносит мне много радости. Актёрская работа никогда не поглощала меня. Это моя сбывшаяся мечта, но она не единственная. Жизнь, которую я построила со своим мужем, и жизнь, которую мы построили с нашими детьми, — это самое лучшее», – поделилась актриса.

Джулия рассказала о трогательном моменте перед дебютом её дочери на красной дорожке в Каннах. В прошлом году Хэзел сопровождала отца на премьера фильма «Фальшивомонетчик», пока Джулия была в Америке: «Мы общались по FaceTime прямо перед тем, как они выходили, а она лежала на кровати, и я спросила: «Который час? Что вы, ребята, делаете?» Хэзел ответила: «Ну, папа надевает галстук. Мы собираемся идти». Я сказала: «О, а ты готова?» Потому что для меня она не выглядела готовой: волосы были просто собраны в хвост и всё такое. Я сказала: «Хм, может немного подводки для глаз?» А она ответила: «Мама, я не взяла подводку для глаз, о чём ты говоришь?» Актриса отметила, что для её дочери было гораздо важнее поддержать отца, нежели покрасоваться перед объективами фотокамер.

«Когда я не снимаюсь, я – домохозяйка»: Джулия Робертс назвала свою семейную жизнь «сбывшейся мечтой»
фото: Джулия Робертс с семьёй

Джулия и её муж Дэниэл всегда обмениваются письмами. Однажды он прислал ей письмо на семи листах: «Оно спрятано у меня до сих пор. Когда-нибудь я покажу его Хэзел и скажу: «Вот какого парня ты должна искать».

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«Когда я не снимаюсь, я – домохозяйка»: Джулия Робертс назвала свою семейную жизнь «сбывшейся мечтой» фотографии
«Когда я не снимаюсь, я – домохозяйка»: Джулия Робертс назвала свою семейную жизнь «сбывшейся мечтой» фотографии
«Когда я не снимаюсь, я – домохозяйка»: Джулия Робертс назвала свою семейную жизнь «сбывшейся мечтой» фотографии
«Когда я не снимаюсь, я – домохозяйка»: Джулия Робертс назвала свою семейную жизнь «сбывшейся мечтой» фотографии
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